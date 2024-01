Gli attacchi di Israele negli ospedali di Khan Yunis

Lunedì l’esercito israeliano ha attaccato due ospedali a Khan Yunis, la città principale nell’area meridionale della Striscia di Gaza. Tra questi c’è quello di Nasser, che era l’unico grande ospedale ancora accessibile della zona e il più grande rimasto operativo nella Striscia. I media palestinesi hanno citato il direttore del reparto chirurgia, secondo cui nelle ultime ore ci sarebbero stati 50 morti e più di 100 feriti. Un portavoce del ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ha confermato il numero di persone uccise e ha detto che a causa degli assedi i soccorritori non riescono a raggiungere i feriti: «L’occupazione israeliana sta impedendo alle ambulanze di spostarsi», ha detto all’agenzia di stampa Reuters.

La Mezzaluna Rossa Palestinese, l’equivalente della Croce Rossa per i paesi islamici, ha a sua volta confermato che le loro ambulanze non sono state in grado di raggiungere i feriti a Khan Yunis poiché le forze israeliane stavano «assediando» il loro deposito per le ambulanze e «prendendo di mira chiunque tenti di spostarsi nell’area».

Ci sono combattimenti anche nelle vicinanze di altri ospedali, come quello di al-Khair e di al-Amal: la Mezzaluna Rossa Palestinese ha infatti aggiunto che i carri armati di Israele si stavano avvicinando all’ospedale al-Amal e che avevano perso ogni contatto con la loro squadra nell’area a causa dell’offensiva di terra.

🚨The situation remains extremely dangerous around PRCS Al-Amal Hospital, in #KhanYunis . 🚑Ambulance teams face significant difficulties in reaching the wounded and injured due to the continuous bombardment in the governorate.

👇The latest updates from our teams in the #Gaza… pic.twitter.com/Wmn2CQabVs

— PRCS (@PalestineRCS) January 22, 2024