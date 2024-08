Tutti guardano al Midwest

Le campagne elettorali dei Repubblicani e dei Democratici per le elezioni presidenziali statunitensi del 5 novembre stanno concentrando i loro sforzi in una regione dove sarà fondamentale ottenere buoni risultati, e di cui parleremo a lungo nei prossimi mesi: il Midwest. Ieri sia Kamala Harris e Tim Walz, i candidati rispettivamente alla presidenza e alla vicepresidenza per i Democratici, sia il candidato vicepresidente Repubblicano J.D. Vance, hanno tenuto comizi in Wisconsin e in Michigan, due degli stati più rappresentativi della regione. Sia Walz che Vance, inoltre, sono originari proprio del Midwest: il primo è del Minnesota, il secondo dell’Ohio.

Il Midwest non è una regione amministrativa, e quindi non ha confini precisi. Generalmente l’espressione si riferisce ad alcune zone di Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota e Wisconsin. Pur essendo chiamati MidWest, quindi “medio-occidentali”, questi stati si trovano nella parte centro-orientale degli Stati Uniti. È una zona poco frequentata dai turisti, tanto da essere spesso chiamata “flyover country”, ossia l’area che viene attraversata in aereo per andare da una costa all’altra del paese.

La regione ha una lunga tradizione industriale e sindacale, e nel Novecento prosperò grazie alla presenza di grandi fabbriche attive soprattutto nel settore automobilistico, come Ford e General Motors. Con il tempo però molte industrie chiusero, vennero spostate altrove o ridimensionate, dando inizio a un lento ma progressivo declino che intaccò la prosperità e l’attrattiva della regione.

Negli ultimi anni il Midwest ha avuto un ruolo sempre più centrale nei processi politici ed elettorali statunitensi, anche perché comprende molti stati “in bilico” che possono determinare l’esito di un’elezione. Nel Midwest si trova il cosiddetto Blue Wall (il “muro blu”), ossia un insieme di stati che per vent’anni, tra il 1992 e il 2012, votarono sempre Democratico alle elezioni presidenziali: Minnesota, Wisconsin, Illinois e Michigan. Le cose sono cambiate negli ultimi otto anni. Nel 2016 Wisconsin e Michigan, insieme anche alla Pennsylvania, votarono per Donald Trump (il candidato Repubblicano), mentre nel 2020 tornarono a votare Democratico e furono fondamentali per la vittoria di Joe Biden.

Esistono ovviamente anche altri stati in bilico, tra cui l’Arizona, la Georgia e il Nevada, dove probabilmente i candidati spenderanno tempo e risorse nei prossimi mesi. Ma Wisconsin, Michigan e Pennsylvania (che a rigore non fa parte del Midwest) sono considerati molto importanti per vincere, soprattutto per i Democratici. Al momento in questi stati i sondaggi indicano una situazione di sostanziale parità tra i due partiti.

Del Midwest stanno parlando soprattutto i candidati alla vicepresidenza, che possono sfruttare le loro origini e il legame con il territorio. Vance ha passato la sua infanzia tra Ohio e Kentucky, in un contesto familiare e sociale svantaggiato: lo ha raccontato estesamente nel libro autobiografico Hillbilly Elegy (Elegia americana in italiano), pubblicato nel 2016.

Nonostante abbia poi studiato a Yale, una delle università più prestigiose degli Stati Uniti, e lavorato anche come imprenditore nella Silicon Valley californiana, Vance ha sempre rivendicato le sue origini e nei comizi e nelle apparizioni pubbliche sottolinea spesso il fatto di essere del Midwest. Nel discorso con cui ha accettato la nomina a candidato vicepresidente, per esempio, aveva detto: «Vi prometto un’altra cosa, cittadini di Middletown e di tutte le altre città dimenticate in Michigan, Wisconsin, Pennsylvania e Ohio… sarò un vicepresidente che non dimenticherà mai da dove arriva» (Middletown è la sua città natale).

Anche Walz è strettamente legato al Midwest: dal 2019 è il governatore del Minnesota, uno stato liberale a maggioranza Democratica, e prima ha rappresentato lo stato al Congresso nazionale per più di dieci anni. Rispetto a Vance, Walz sta riuscendo a presentarsi agli elettori e alla stampa come più autentico e genuinamente vicino alle tradizioni rurali della regione, al punto che diversi giornali gli attribuiscono «un’aria da padre del Midwest» («Midwest dad vibes»), quindi una persona con cui è facile relazionarsi. Almeno su una cosa Vance e Walz vanno d’accordo: entrambi amano la Mountain Dew, una bevanda gasata con un’alta concentrazione di caffeina, tipica proprio del Midwest.

I candidati di entrambi i partiti si stanno anche dando da fare per girare il più possibile il territorio. Martedì Harris ha presentato la candidatura di Walz durante un comizio in Pennsylvania, mentre ieri i due sono andati in Wisconsin e poi in Michigan. All’aeroporto in Wisconsin hanno anche incrociato Vance, che aveva in programma un altro comizio nello stato. Vance ha parlato brevemente con la stampa, mentre lo staff della campagna elettorale di Harris ne ha approfittato per scherzarci su:

Tra pochi giorni, tra il 19 e il 22 agosto, ci sarà la convention del Partito Democratico a Chicago, in Illinois, uno stato del Midwest: non è considerato in bilico (dal 1992 ha sempre votato Democratico alle presidenziali), ma sarà un’ulteriore occasione per parlare con l’elettorato della regione.

