Il primo comizio di Kamala Harris e Tim Walz

Martedì il candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti per i Democratici Tim Walz è apparso per la prima volta in un comizio accanto a Kamala Harris, attuale vicepresidente e candidata alla presidenza, di fronte a 12mila persone. L’evento si è tenuto a Philadelphia, in Pennsylvania, ed era molto atteso perché è stato il primo da quando Harris ha annunciato, non molte ore prima, di aver scelto Walz come suo vice.

Walz ha iniziato il suo discorso ringraziando la vicepresidente per aver «riportato la gioia» nella campagna elettorale, alludendo al rinnovato entusiasmo della campagna da quando Harris ha sostituito il presidente in carica Joe Biden come candidata per i Democratici. Molti osservatori hanno notato che tra i due c’è stata una buona intesa: Walz ha parlato per mezz’ora e si è rivolto spesso verso Harris, dando l’impressione di formare una squadra affiatata.

In diversi punti del suo discorso Walz ha attaccato direttamente il candidato alla presidenza Donald Trump e il suo vice JD Vance, con un piglio e una retorica che molti osservatori hanno giudicato efficace. Ha insistito molto sui processi a carico di Donald Trump e sulle condanne, accusandolo di non avere a cuore gli interessi del paese ma piuttosto i suoi. «I crimini violenti sono aumentati durante la presidenza di Donald Trump. E senza nemmeno contare quelli che ha commesso lui» ha detto. Walz ha attaccato i Repubblicani anche sul tema dei diritti, su cui è noto per le sue posizioni progressiste.

Parlando di JD Vance, invece, ha detto di non vedere l’ora di confrontarsi con lui in un dibattito, e poi ha aggiunto: «se ha voglia di alzarsi dal divano e presentarsi»: un’allusione a una fake news che si è diffusa sui social nelle ultime settimane, secondo cui il candidato vicepresidente per i democratici avrebbe scritto in un suo libro di essersi masturbato con un guanto infilato tra i cuscini del divano (non è vero, ndr). Anche questi riferimenti ironici sono stati notati come un cambiamento notevole rispetto a quelli seri e istituzionali dell’ex canidato Biden.

Da questo punto di vista, un’altra cosa che è stata notata, è che Walz ha usato la parola che in qualche modo lo ha reso celebre: weird. Ha parlato di Trump e Vance definendoli perfino “creepy and weird as hell” («inquietanti e strani forte»). Sia Harris che Walz hanno fatto diversi riferimenti al passato di quest’ultimo da insegnante di liceo e allenatore di football, e ci si attende che accadrà molto spesso da qui a novembre perché è un aspetto con cui i Democratici ritengono che gli elettori si possano identificare.