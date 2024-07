Questi due sono “weird”?

Da qualche giorno Kamala Harris e altri esponenti del Partito Democratico statunitense stanno usando sempre più spesso la parola “weird” per riferirsi a Donald Trump e al suo candidato alla vicepresidenza, J.D. Vance. È un termine piuttosto inusuale nel mondo della politica: letteralmente significa “strano”, ma in questo contesto ha un’accezione negativa e anche un po’ ironica, tanto che potrebbe essere tradotto liberamente con “strambo” o “fuori luogo”, a seconda delle circostanze. È una strategia comunicativa molto diversa rispetto a quella adottata fino a poco tempo fa dal presidente Joe Biden, e per ora sembra stia funzionando bene, soprattutto sui social.

Il primo a usare questo termine per riferirsi a Trump è stato il governatore del Minnesota Tim Walz, che è considerato uno dei possibili candidati alla vicepresidenza di Harris. La settimana scorsa, in un’intervista con MSNBC, Walz aveva detto che Trump e Vance sono «tipi strani» («weird people»), e ha utilizzato lo stesso termine in varie altre occasioni negli ultimi giorni. Qualche giorno fa l’account X dell’Associazione dei governatori Democratici, presieduta proprio da Walz, aveva scritto: «100 giorni per non fare eleggere questi tipi strani», usando il termine «weirdos».

Ultimamente anche la campagna elettorale di Harris ha iniziato a usare spesso questa parola, per ora soprattutto nella comunicazione sui social. Per esempio, su X il profilo ufficiale del suo comitato elettorale, Kamala HQ, ha pubblicato un montaggio con varie scene prese dai comizi di Vance, in cui il candidato Repubblicano alla vicepresidenza sembra un po’ impacciato e ride da solo alle sue battute. Il video è accompagnato dalla frase: «Comincia a essere strano…» («It’s getting weird…»).

Anche altri esponenti del Partito Democratico stanno usando spesso il termine «weird». Qualche giorno fa i senatori Brian Schatz e Chris Murphy hanno pubblicato su X un video in cui commentano la proposta di Vance di dare ai genitori la possibilità di esprimere più di un voto nella cabina elettorale, in modo da rappresentare anche i figli. «Quando vai ai seggi da genitore dovresti avere più potere di quelli che non ce l’hanno. Se non hai investito nel futuro di questo paese allo stesso modo, non dovresti avere le stesse possibilità di far sentire la tua voce» aveva detto Vance. Schatz e Murphy hanno definito la proposta «super strana», oltre che offensiva.

La parola “weird” è stata utilizzata anche da Harris stessa. Sabato, durante un evento di raccolta fondi in Massachusetts, ha detto che le «bugie spudorate» che Trump e i suoi stanno diffondendo sul suo conto sono «plain weird», ossia «davvero strane». Harris faceva riferimento ad alcune affermazioni fatte da Trump e da Vance, che tra le altre cose la accusano di essere troppo indulgente con i criminali e incapace di gestire il fenomeno dell’immigrazione irregolare. Nel 2021 Vance l’aveva anche definita una «gattara senza figli» (Harris non ha figli ma è la matrigna dei due figli che il marito Doug Emhoff ebbe con la sua precedente compagna).

Harris aveva già pensato nel 2018 di usare il termine “weird” per riferirsi a Trump. Il giornalista politico Edward-Isaac Dovere, che seguì la campagna elettorale per le primarie e poi le presidenziali dei Democratici nel 2020, ha raccontato di una riunione in cui lo staff di Harris la stava preparando a un eventuale dibattito contro Trump nel caso in cui fosse stata nominata candidata per i Democratici (cosa che poi non accadde, dato che le primarie furono vinte da Joe Biden e Harris divenne vicepresidente). In quell’occasione, qualcuno chiese a Harris cosa avrebbe fatto o detto se Trump si fosse piazzato alle sue spalle come aveva fatto con Hillary Clinton durante un dibattito nel 2016: in quell’occasione, mentre Clinton parlava, Trump si avvicinò più volte alle spalle della candidata Democratica, in un modo che risultò effettivamente un po’ strano. Dovere scrive che Harris rispose: «Mi sarei girata e gli avrei detto “Perché ti comporti in modo così strano? Che problemi hai?».

Se ormai siamo abbastanza abituati a toni di questo genere (e anche peggiori) da parte di Trump e dei suoi alleati, risulta abbastanza evidente la differenza tra l’impostazione della campagna elettorale di Harris e quella del precedente candidato dei Democratici, il presidente Joe Biden. Nonostante i ripetuti attacchi anche personali ricevuti da Trump, Biden ha sempre mantenuto un tono pacato e istituzionale. Gran parte della sua comunicazione si basava sulla presentazione di Trump come una minaccia alla democrazia e un pericolo per il paese, un’argomentazione che ha contribuito a rendere cupa e quasi catastrofica la sua campagna elettorale. Al contrario, finora la comunicazione di Harris si sta facendo notare soprattutto per il suo tono spigliato e sfacciato, che sembra stare funzionando molto bene soprattutto sui social.

Harris sta cercando di presentarsi come una politica vicina all’elettorato, anche quello più giovane o meno istruito. Il suo stile di comunicazione, più semplice e meno istituzionale, ha probabilmente l’obiettivo di dare a chi ascolta la possibilità di comprendere e magari identificarsi più facilmente in ciò che dice. Fa sicuramente parte di questa strategia lo stile di comunicazione del comitato Kamala HQ, che è pensato per un elettorato giovane e punta molto sui meme.

Alcuni osservatori però vedono anche dei rischi in questa strategia. Per esempio il noto analista politico Thomas Friedman ha scritto sul New York Times un editoriale in cui critica fermamente la scelta di far ruotare tutta la campagna elettorale attorno al termine “weird”: «Non riesco a pensare a un approccio più sciocco, bambinesco, insensato e controproducente per il Partito Democratico», ha scritto. Secondo Friedman, se i Democratici vogliono vincere devono conquistare la classe operaia bianca, quella che si sente «denigrata e umiliata dalla élite Democratica istruita e liberale». Questa fetta di elettorato «odia le persone che odiano Trump più di quanto gli interessi delle politiche di Trump». Con questa strategia, secondo Friedman, rischiano di farli sentire denigrati a loro volta, e quindi di allontanarli.