Un problema informatico sta bloccando voli, banche e media in tutto il mondo

Da venerdì mattina un disservizio informatico sta causando enormi problemi in tutto il mondo: diversi aeroporti hanno dovuto sospendere le operazioni e cancellare i voli, e si segnalano anche interruzioni dei servizi di banche, tv satellitari e altri media. Le segnalazioni arrivano da molti paesi, tra cui anche l’Italia.

Dalle prime informazioni sembra che a causare i disservizi sia un problema nel software dell’azienda di sicurezza informatica CrowdStrike, che starebbe colpendo i sistemi che utilizzano i servizi di Microsoft. Un aggiornamento difettoso di uno dei software di CrowdStrike ha messo offline moltissimi PC e server in tutto il mondo: sugli schermi compare una schermata di colore blu chiamata tecnicamente BSoD (Blue screen of death), sintomo di un errore di sistema di Windows.

Al momento l’unico aeroporto europeo ad aver bloccato completamente i voli è quello di Berlino: alle 10 il blocco è stato tolto, ma i voli sono programmati in forte ritardo. Ryanair, una delle compagnie aeree più grandi d’Europa, ha avvertito i passeggeri di potenziali disagi in tutti i paesi in cui vola. Ritardi e cancellazioni sono state segnalate anche dalle principali compagnie aeree americane tra cui American Airlines, Delta Airlines e United Airlines, i cui sistemi sono stati bloccati in diversi aeroporti.

La Borsa di Londra è una delle aziende alle prese con il disservizio informatico. Quando venerdì mattina sono state aperte le negoziazioni dei titoli, sugli schermi sono comparsi i prezzi di giovedì sera, senza aggiornamenti. Anche i media sono alle prese con le conseguenze del blocco dei sistemi: venerdì mattina nel Regno Unito Sky News è rimasta offline per diverse ore e sono parzialmente sospesi alcuni servizi delle agenzie di stampa AP e Reuters.