Aeroporti, banche e aziende in tutto il mondo sono bloccati per un guasto informatico

Nel Regno Unito molti dipendenti di ospedali e cliniche hanno segnalato di non avere accesso ai propri computer: è un problema in particolare per chi lavora per il National Health Service, il sistema sanitario nazionale, il cui sistema informatico usa CrowdStrike. Il portale per prenotare le visite è inaccessibile sia per i cittadini che per i dipendenti dell’NHS, che stanno ricevendo centinaia di telefonate da pazienti alla ricerca di un metodo alternativo al sito per prenotare.

È impossibile anche accedere alle cartelle cliniche dei pazienti: vari ospedali si sono scusati per i disagi: il Wilmslow Health Center della regione del Cheshire, per esempio, ha spiegato che «tutti gli studi medici che usano il sistema informatico EMIS Web, quello indicato dall’NHS, non hanno attualmente accesso ai propri sistemi IT».