I giornali statunitensi scrivono che Donald Trump sostituirà il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz

Diversi giornali statunitensi scrivono che il presidente Donald Trump sia in procinto di rimuovere dal proprio incarico e sostituire il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Mike Waltz, che ricopre questo incarico dal 20 gennaio, data dell’insediamento dello stesso Trump. Secondo fonti informate, la decisione sarebbe legata allo scandalo del giornalista aggiunto per errore a una chat ristretta in cui venivano discussi piani militari: era stato proprio Waltz ad aggiungere il giornalista, il direttore dell’Atlantic Jeffrey Goldberg, e per questo da oltre un mese Trump e la sua amministrazione stavano subendo pressioni politiche per la rimozione di Waltz dal proprio incarico.