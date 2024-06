Joe Biden ha approvato una misura per limitare l’arrivo di richiedenti asilo al confine con il Messico

Martedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che limita il numero di richieste d’asilo che possono essere esaminate tra quelle presentate dalle persone migranti che attraversano illegalmente il confine con il Messico.

L’attivazione della misura dipende dalla quantità di persone che attraversano illegalmente il confine: l’esame delle domande viene sospeso quando viene superata la soglia di 2.500 ingressi illegali al giorno per una settimana. Se il numero di ingressi illegali giornalieri rimane inferiore a 1.500 per sette giorni consecutivi, l’esame delle domande di asilo riprenderà 14 giorni dopo. Dai calcoli sono esclusi i minori non accompagnati, le persone in pericolo di vita e con gravi problemi di salute, e chi ha prenotato un regolare appuntamento con le autorità di frontiera. La misura è entrata in vigore immediatamente dopo la firma del presidente.

Una misura simile era stata inserita in un disegno di legge che era stato presentato dal Senato a febbraio: prevedeva che l’esame delle richieste d’asilo dei migranti provenienti dal Messico venisse sospeso se gli attraversamenti avessero superato la soglia di 5.000 al giorno in media per una settimana, o di 8.500 in un solo giorno. La proposta è però stata bocciata due volte dal Senato, a causa dell’opposizione dei Repubblicani, che l’avevano giudicata troppo permissiva. L’ex presidente Trump aveva inoltre inoltre dato indicazione di non approvarla, per evitare di concedere a Biden quella che avrebbe potuto essere interpretata come una vittoria.

È stata paragonata anche a una norma approvata dall’ex presidente Donald Trump nel novembre del 2018 per sospendere l’esame delle richieste di asilo presentate da tutti i migranti che arrivavano negli Stati Uniti illegalmente, una misura che era poi stata giudicata illegittima da diversi tribunali federali. La decisione di Trump era stata proposta come metodo per gestire le “carovane” di migranti che tra il 2018 e il 2019 attraversavano l’America Centrale a piedi, fino a raggiungere il confine settentrionale del Messico per poi entrare negli Stati Uniti.

La misura entrata in vigore martedì è tra le più restrittive mai approvate da un esponente del Partito Democratico. È stata interpretata come un tentativo di Biden di mostrarsi più intransigente sull’immigrazione irregolare, un tema finito al centro della campagna elettorale per le elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre: più della metà degli statunitensi ritiene che finora le sue politiche siano state inefficaci, e anche per questo la sua amministrazione negli ultimi mesi si è dimostrata disponibile a scendere a compromessi con i Repubblicani, attirandosi però diverse critiche dall’ala più progressista del Partito Democratico.

La American Civil Liberties Union, una ong che si occupa di diritti civili negli Stati Uniti, ha detto che farà ricorso contro la misura approvata da Biden. È una delle associazioni che avevano fatto ricorso contro la misura di Trump del 2018.

La pressione migratoria sul confine tra Messico e Stati Uniti è aumentata notevolmente verso la fine del 2023, ma ora sta gradualmente diminuendo: ad aprile le autorità statunitensi hanno arrestato sul confine quasi 129mila migranti, in calo rispetto ai 137mila di marzo e quasi la metà dei 250mila di dicembre.