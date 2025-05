Il nuovo governo tedesco non ha ottenuto la fiducia in parlamento

Martedì inaspettatamente il nuovo governo tedesco non ha ottenuto la fiducia alla prima votazione nel Bundestag, la camera bassa del parlamento tedesco, avendo ottenuto solo 310 voti rispetto alla maggioranza di 316. È la prima volta nella storia recente della Germania che succede. È un pessimo segnale per l’aspirante cancelliere Friedrich Merz, che guida una coalizione fra la sua CDU-CSU (di centrodestra) e i Socialdemocratici. Per ora quindi la Germania rimarrà senza un governo con pieni poteri.

In questi casi la Costituzione tedesca prevede che si tengano nuove votazioni entro 14 giorni, in cui un candidato cancelliere (cioè capo del governo) deve ottenere la maggioranza assoluta al Bundestag, quindi 316 membri su 630. Al momento è ritenuto improbabile che, nelle prossime votazioni, si presenti un candidato cancelliere diverso da Merz, e ci si aspetta che riprovi a ottenere la fiducia.

La seduta di martedì comunque è stata sospesa, e secondo le fonti dei giornali tedeschi non ci sarà una seconda votazione nella giornata di oggi. Dopo che sono stati letti i risultati del voto, Merz ha lasciato l’aula e ha convocato una riunione d’emergenza del suo partito.

Martedì mattina hanno partecipato alla seduta 621 parlamentari: nella votazione a scrutinio segreto di loro 310 hanno votato a favore, 307 contro, 3 si sono astenuti, mentre un voto non era valido. Non si è ancora capito quindi quali voti siano mancati a Merz: prima del voto sia SPD che CDU, i partiti della maggioranza che sommati hanno 328 seggi, avevano riunito i loro deputati e fatto l’appello: non mancava nessuno.

In caso nessuno ottenga la fiducia, dopo le due settimane la soglia diventa la maggioranza semplice: si diventa cancelliere ottenendo più voti favorevoli che contrari, senza contare assenti e astenuti. In caso anche questa votazione fallisca, il presidente della Repubblica deve sciogliere le camere e indire nuove elezioni.

Come detto, nella storia federale della Germania tutti gli altri aspiranti cancellieri sono stati eletti al primo colpo, a volte con maggioranze risicate (accadde a Konrad Adenauer nel 1949 e a Helmut Kohl nel 1994, che ottennero entrambi la fiducia con un margine di soli due voti).

