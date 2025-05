C’è stato un attacco di droni ucraini su Mosca

La Russia dice che tra lunedì e martedì l’Ucraina ha compiuto un attacco di droni contro Mosca per la seconda notte consecutiva. L’attacco ha causato la chiusura temporanea dei quattro principali aeroporti della capitale: Sheremetyevo, Domodiedovo, Vnukovo e Zhukovsky. L’autorità di controllo dell’aviazione russa Rosaviatsia ha spiegato che gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi per diverse ore per ragioni di sicurezza e che sono stati successivamente riaperti.

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato che almeno 19 droni ucraini provenienti «da diverse direzioni» sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea russi durante il loro avvicinamento a Mosca. Ha aggiunto che alcuni detriti sono caduti su una delle principali autostrade che portano in città, ma che non ci sono state vittime. I media russi hanno diffuso le immagini della vetrina rotta di un supermercato e della facciata annerita di un edificio residenziale.

Oltre a Mosca, anche i sindaci di altre città russe, tra cui Penza, a sud della capitale, e Voronezh, non distante dal confine ucraino, hanno dichiarato di essere stati coinvolti nell’attacco notturno di droni ucraini e che, nello specifico, i droni intercettati nei rispettivi territori sono stati 18 e 10. Gli aeroporti russi che sono chiusi o che hanno temporaneamente sospeso le operazioni sarebbero una decina. BBC scrive che secondo alcune fonti vicine ai servizi di sicurezza militari russi un drone avrebbe colpito un condominio nella parte meridionale di Mosca rompendo le finestre e che i servizi di emergenza sono stati inviati sul posto.

È la seconda notte consecutiva che la Russia segnala un attacco con i droni da parte dell’Ucraina: lunedì, il ministero della Difesa russo aveva dichiarato di aver distrutto 26 droni ucraini durante la notte. Per ora l’Ucraina non ha commentato l’attacco che potrebbe avere a che fare con le celebrazioni russe per l’80esimo anniversario del Giorno della Vittoria, in cui il 9 maggio di ogni anno il paese festeggia la sconfitta della Germania nazista e la fine della Seconda guerra mondiale. Sabato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky aveva detto che il suo paese non avrebbe aderito ai tre giorni di tregua annunciati unilateralmente dalla Russia in occasione dell’anniversario.

Dall’invasione russa dell’Ucraina, iniziata più di tre anni fa, l’Ucraina ha attaccato con i droni varie zone della Russia, compresa Mosca. L’attacco più grave, avvenuto a marzo, aveva causato la morte di tre persone.