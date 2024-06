Quattro persone sono morte per le alluvioni in Germania

Le alluvioni che negli ultimi giorni ci sono state nel sud della Germania hanno causato la morte di quattro persone, due tra cui un vigile del fuoco in Baviera e due nel Baden-Württemberg. Un altro vigile del fuoco è disperso. Le abbondanti piogge che si sono intensificate nel fine settimana e proseguite lunedì hanno causato vasti allagamenti e bloccato strade e linee ferroviarie, tra cui quelle che collegano Monaco al resto del paese. Tra i fiumi esondati ci sono il Neckar, un affluente del Reno, il Reno stesso e il Paar, un affluente del Danubio.

Lunedì il livello dell’acqua si è abbassato in alcune zone, ma in altre si aspettano nuove piene, in particolare lungo il corso del Danubio dove alcune cittadine sono state parzialmente evacuate.

In giornata il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha visitato alcune delle zone interessate dalle alluvioni e ha detto che le varie grandi alluvioni che ci sono state in Germania negli ultimi anni (come quelle dell’estate del 2016 sempre nel sud del paese, o quelle molto più gravi dell’estate del 2021, quando morirono 135 persone) mostrano che non si può «ignorare il compito di fermare il cambiamento climatico causato dalle attività umane». Tra le conseguenze del riscaldamento globale infatti c’è anche un aumento della frequenza e dell’intensità di fenomeni meteorologici estremi come le alluvioni in alcune parti del pianeta.

Tre delle persone di cui sono stati trovati i corpi senza vita – a Schrobenhausen, una cittadina bavarese, e a Schorndorf, vicino a Stoccarda – si trovavano all’interno di locali seminterrati che sono stati allagati.

