Un pompiere è morto e due persone sono disperse a causa di un’alluvione nel sud della Germania

Tra sabato e domenica in Baviera, nel sud della Germania, un’alluvione dovuta alla pioggia abbondante e allo straripamento dei fiumi ha avuto gravi conseguenze sulla popolazione. Un pompiere di 42 anni impegnato nei soccorsi è morto mentre era a bordo di un gommone che si è ribaltato, nella città di Pfaffenhofen an der Ilm. Altre due persone sono disperse: un pompiere di 22 anni e una donna di 43, che si sospetta sia intrappolata in una cantina allagata. Il ministro dell’Interno della Baviera ha detto che oltre 3mila persone sono state fatte evacuare.

Sabato notte, a causa di una frana dovuta alla pioggia forte, un treno ha deragliato vicino a Schwäbisch Gmünd, a 50 chilometri da Stoccarda: nessuno dei 185 passeggeri è stato ferito. Più in generale in tutta la Baviera ci sono stati ritardi e cancellamenti dei treni e alcune strade sono rimaste bloccate. Due dighe sono crollate e una ventina di scuole è stata chiusa. In tutta la zona sono stati impegnati circa 40mila soccorritori e 800 militari dell’esercito dotati di sacchi di sabbia, coperte e veicoli speciali. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto che visiterà la zona colpita dall’alluvione lunedì.