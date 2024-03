Il primo ministro irlandese Leo Varadkar ha annunciato che si dimetterà

Mercoledì Leo Varadkar, primo ministro dell’Irlanda dal 2017 al 2020 e dal 2022 a oggi, ha annunciato inaspettatamente che si dimetterà immediatamente da leader del partito di centrodestra Fine Gael e, non appena sarà nominato un successore per quel ruolo, anche anche dalla carica di primo ministro, chiamata ufficialmente “taoiseach” in Irlanda. Varadkar ha detto che le sue dimissioni hanno motivi sia personali che politici, che però non ha specificato.

Le sue dimissioni non implicano necessariamente che ci saranno delle nuove elezioni: quasi sicuramente sarà sostituito dal nuovo leader del Fine Gael. La coalizione con cui è al governo, in cui ci sono anche i Verdi e il partito conservatore Fianna Fáil, in tal caso resterebbe al potere fino alle elezioni parlamentari dell’anno prossimo.

Varadkar, 45 anni, è figlio di padre indiano e madre irlandese. Ha 45 anni, è parlamentare dal 2007 e quando venne nominato per la prima volta primo ministro, nel 2017, era la persona più giovane della storia irlandese a ricoprire la carica. È stato anche il primo taoiseach apertamente omosessuale: fece coming out durante la campagna in sostegno del referendum che legalizzò le unioni omosessuali in Irlanda, nel 2015.