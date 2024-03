Il primo ministro irlandese ha dichiarato la sconfitta nei due referendum costituzionali

Il primo ministro dell’Irlanda Leo Varadkar ha dichiarato la sconfitta nei due referendum che si sono tenuti venerdì nel paese: se fossero passati, avrebbero modificato la Costituzione irlandese in vigore dal 1937, rendendola meno sessista e più inclusiva. Lo spoglio non è ancora terminato, ma la quantità di voti contrari è tale che il divario non può più essere colmato. Varadkar, di centrodestra, ha detto che le due proposte sono state «chiaramente sconfitte» e «con un’affluenza rispettabile».

Secondo l’emittente statale irlandese RTÉ l’affluenza è stata del 43,4 per cento, comunque molto più bassa di quella del 64,1 per cento per il referendum sull’aborto del 2018. La bocciatura dei referendum è una grossa sconfitta per il governo: le due proposte infatti erano state ampiamente promosse da tutti i partiti che lo sostengono e anche da quelli di opposizione. «Era nostra responsabilità convincere la maggioranza delle persone a votare “sì” e chiaramente non ci siamo riusciti», ha detto Varadkar.

Nel primo referendum i cittadini e le cittadine irlandesi dovevano decidere se estendere il concetto di famiglia per includere esplicitamente nella Costituzione anche le relazioni durature al di fuori del matrimonio. Il secondo voto invece chiedeva di eliminare la cosiddetta clausola “women in the home” (“donne in casa”), secondo cui il bene comune dello Stato si fonda sulla vita domestica delle donne, che quindi sarebbero tenute a non trascurare i loro doveri di cura della casa e dei figli.

Erano favorevoli a entrambi i referendum tutti i partiti attualmente al governo, cioè il Fianna Fáil e il Fine Gael, di centrodestra, e i Verdi, ma anche i principali partiti all’opposizione, compreso il Sinn Féin, partito nazionalista di sinistra.

Con la vittoria dei “no”, la Costituzione resterà com’è. In settimana Varadkar, che è il leader del Fine Gael e il primo primo ministro irlandese apertamente gay, aveva invitato le persone irlandesi a votare “sì” a entrambi i quesiti dicendo che «tutte le famiglie sono uguali» e che «chi si occupa delle famiglie dovrebbe essere riconosciuto nella nostra Costituzione». Aveva però detto di aspettarsi che i risultati del referendum sarebbero stati «in equilibrio».

Mary Lou McDonald, la leader del Sinn Féin, il principale partito all’opposizione in Irlanda, ha accusato il governo di non aver tenuto in considerazione i pareri delle opposizioni e di altri attori nel formulare i referendum proposti, che a suo dire sarebbero per questo falliti.

L’Irlanda è un paese in cui la religione cattolica è molto influente e radicata, ma nel 2015 era diventato il primo al mondo a legalizzare i matrimoni tra persone dello stesso sesso attraverso un voto popolare. Sempre attraverso un referendum, tre anni dopo aveva eliminato dalla Costituzione il divieto quasi totale di interrompere volontariamente una gravidanza.