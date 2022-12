Leo Varadkar è il nuovo primo ministro irlandese

Sabato 17 dicembre Leo Varadkar è stato nominato primo ministro dell’Irlanda, in sostituzione di Micheál Martin che era a capo del governo dal giugno del 2020. Varadkar, che ha 43 anni ed è il leader del partito di centrodestra Fine Gael, era già stato primo ministro tra il 2017 e il 2020 (era anche stato il più giovane di sempre e il primo apertamente gay).

Alle elezioni del febbraio del 2020 nessun partito aveva ottenuto la maggioranza dei seggi in parlamento, anche per via del particolare sistema elettorale irlandese che si basa sul voto singolo trasferibile, cioè una formula proporzionale a voto di preferenza, che permette all’elettore di assegnare più di una preferenza “numerando” i candidati sulla scheda elettorale. Dopo mesi di trattative nel giugno del 2020 il Fine Gael aveva trovato un accordo per formare una coalizione di governo con il Fianna Fáil, sempre di centrodestra, e con i Verdi. L’accordo prevedeva che per due anni sarebbe stato primo ministro Micheál Martin, leader del Fianna Fáil, e che nel 2022 si sarebbe avvicendato con Varadkar, come successo sabato.