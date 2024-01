L’Italia ha restituito all’Etiopia il suo primo aereo, rubato dal regime fascista nel 1936

Martedì l’Italia, rappresentata dal ministro della Difesa Guido Crosetto ha restituito all’Etiopia il suo primo aereo, che era stato rubato e portato in Italia dall’esercito italiano durante l’occupazione dell’Etiopia da parte del regime fascista, nel 1936. Il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali ha ringraziato il governo italiano su X (l’ex Twitter), pubblicando alcune foto della cerimonia di restituzione dell’aereo, chiamato Tsehay, come la terza figlia dell’allora imperatore etiope Hailé Selassié.

Today is a day of great pride for Ethiopians as we celebrate the official handover of “Tsehay” by the Italian Government. I extend my immense gratitude to Prime Minister @GiorgiaMeloni for her support over the past year in facilitating its return.

"Tsehay" is the first aircraft… pic.twitter.com/douDChQnl2

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) January 30, 2024