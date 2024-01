Oggi il Regno Unito deciderà sul trasferimento dei richiedenti asilo in Ruanda

Mercoledì sera la Camera dei Comuni del parlamento britannico esprimerà il voto finale sulla controversa proposta di legge del governo per trasferire in modo forzato i richiedenti asilo in Ruanda, in Africa orientale, mentre la loro richiesta viene valutata nel Regno Unito. Questo voto è estremamente importante: quella sul Ruanda è una delle principali proposte di legge promosse da Rishi Sunak da quando è diventato primo ministro a ottobre del 2022 ma la sua applicazione, sia nella pratica che a livello legale, è considerata da molti inattuabile ed è già stata più volte rinviata.

In più il suo stesso partito, il Partito Conservatore, è diviso sul tema: alcuni importanti esponenti pensano che la legge sia ancora troppo moderata. Martedì quattro di loro hanno detto che voteranno contro la sua approvazione, e potrebbero essere seguiti da un’altra sessantina di parlamentari. C’è una buona possibilità insomma che la proposta venga respinta. Sarebbe un serio problema per Sunak e la credibilità della sua leadership, già molto instabile e in calo nei consensi: l’ultima volta che un disegno di legge del governo britannico fu bocciato nella sua fase finale era il 1977.

Il piano è ormai da tempo al centro delle politiche per la gestione dell’immigrazione dei governi del Partito Conservatore, ma finora non è mai stato messo in atto a causa di diverse sentenze dei tribunali britannici e della Corte europea per i diritti dell’uomo.

Una prima versione della legge era stata presentata già ad aprile del 2022, ma era stata giudicata illegale dalla Corte Suprema britannica nel novembre del 2023. Secondo la Corte non solo il Ruanda non è un paese sicuro, ma le persone richiedenti asilo trasferite lì rischierebbero di essere rimpatriate nei loro paesi d’origine, dove potrebbero subire dei trattamenti disumani. Entrambe sarebbero violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il trattato europeo più importante per il riconoscimento dei diritti umani, civili e politici che vieta la tortura e i trattamenti inumani, di cui il Regno Unito è firmatario. Non a caso già nel giugno del 2022 la Corte europea dei diritti dell’uomo (che si occupa di applicare la Convenzione) aveva bloccato con un’ingiunzione provvisoria quello che doveva essere il primo volo di trasferimento dei richiedenti asilo in Ruanda a un’ora e mezza dalla partenza. Da allora non sono stati programmati altri voli.



Per bloccare questi voli la Corte europea aveva emesso una misura straordinaria sulla base dell’articolo 39 della CEDU, che permette di prendere dei provvedimenti provvisori e vincolanti da subito quando la Corte ritiene che esista un rischio reale di «danno grave e irreversibile» per un individuo: in questo caso era il trasferimento (che però di fatto è un’espulsione) di alcuni richiedenti asilo in Ruanda.

In risposta alla sentenza della Corte Suprema, il Partito Conservatore ha presentato una nuova proposta di legge che definisce il Ruanda un “paese sicuro” e delinea meglio la cornice legale dei trasferimenti. Ma un emendamento presentato dalla fazione più radicale del partito va ancora oltre: se approvato darebbe la possibilità ai giudici e ai funzionari pubblici britannici di ignorare le ordinanze della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla base dell’Articolo 39, quello che regola le misure straordinarie.

La proposta era già stata approvata dal parlamento britannico a metà dicembre in via preliminare, quello previsto mercoledì sarà il voto definitivo. Bisognerà capire se l’emendamento sull’articolo 39 passerà o meno.

Le sentenze della Corte europea non sono vincolanti quanto quelle di un tribunale nazionale e quindi potrebbero essere ignorate: ma approvare una legge che dà la possibilità di aggirare sistematicamente le sue misure straordinarie rappresenterebbe una violazione gravissima a livello della politica internazionale.

Per questo motivo il governo si era finora rifiutato di approvare l’emendamento in questione e altri simili proposti dall’ala più radicale del Partito Conservatore, che miravano a impedire l’uso del diritto internazionale per bloccare i trasferimenti. Così come quelli che limitavano fortemente i modi con cui una persona poteva fare ricorso in merito al suo trasferimento.

Lo scontro ha creato grossi dissidi nel partito. Lunedì Sunak aveva detto per la prima volta esplicitamente che il governo avrebbe ignorato le ingiunzioni della Corte europea «se le circostanze lo avessero richiesto», quindi decidendo caso per caso. Gli emendamenti sull’articolo 39 sono stati quindi respinti negli ultimi due giorni da una maggioranza composta dai politici più moderati del Partito Conservatore, che tuttavia approvano la legge nel suo insieme, e dall’opposizione, che invece ha già dichiarato più volte di essere assolutamente contraria al provvedimento.

60 membri conservatori della Camera dei Comuni hanno però votato a favore di questi emendamenti. Tre di loro, Lee Anderson, Brendan Clarke-Smith e Jane Stevenson, si sono anche dimessi dai loro incarichi nel partito protestare contro il governo, che secondo loro non sta facendo abbastanza per far passare una legge abbastanza «inoppugnabile». Almeno altri quattro deputati conservatori, fra cui gli ex ministri Robert Jenrick e Suella Braverman, hanno dichiarato pubblicamente di essere pronti a votare contro l’intero disegno di legge se non verrà migliorato, cioè spostato più a destra.

Non è chiaro quanti altri potrebbero unirsi a loro nel voto finale di mercoledì sera, ma se 30 di loro si unissero ai partiti di opposizione, questa verrebbe bocciata. Nel caso passasse, invece, dovrebbe comunque essere approvata anche dalla Camera dei Lord, dove incontrerebbe altre opposizioni.

Al di là dei problemi legali che sono al centro del voto di mercoledì, il piano è sempre stato molto criticato anche perché ritenuto dispendioso e inefficace. Secondo i suoi sostenitori diventerebbe un deterrente per coloro che entrano nel paese illegalmente attraversando il canale della Manica partendo dalla Francia su piccole imbarcazioni. In realtà la maggior parte degli esperti ha decretato che non ci sono prove che questo funzioni. In più, il piano è molto costoso: il governo britannico ha già pagato al governo ruandese l’equivalente di 160 milioni di euro e il piano dovrebbe costare quasi 200mila euro a persona migrante, molto di più di quanto spenderebbe senza trasferirle.