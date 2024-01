È stato ucciso un importante capo di Hezbollah

Lunedì mattina è stato ucciso con un bombardamento in Libano un importante comandante di Hezbollah, il gruppo paramilitare libanese sostenuto dall’Iran e alleato del gruppo radicale palestinese Hamas. La notizia dell’uccisione è stata data inizialmente da alcuni funzionari libanesi all’agenzia di stampa Reuters, che avevano attribuito la causa della morte a un attacco aereo compiuto da Israele.

Successivamente Hezbollah ha confermato l’uccisione del comandante, identificandolo in Wissam Hassan Al Tawil, vice capo di Radwan, unità militare speciale di Hezbollah che opera soprattutto all’estero. Hezbollah ha detto che Al Tawil è stato ucciso nei pressi della città di Khirbet Selm, nel sud del Libano, a una decina di chilometri dal confine israeliano, ma non ha confermato se l’attacco sia stato compiuto da Israele. A sua volta per ora Israele non ha commentato l’uccisione.

Wissam Hassan Al Tawil è il più importante militare di Hezbollah ucciso dal 7 ottobre, giorno dell’attacco di Hamas in Israele, a cui sono seguiti bombardamenti reciproci e scontri tra l’esercito israeliano e il gruppo libanese al confine tra Israele e Libano. Da alcuni giorni la tensione tra i due paesi sono cresciute notevolmente dopo l’uccisione a inizio gennaio di Saleh al Arouri, vice capo del cosiddetto Politburo di Hamas, il più importante organo politico dell’organizzazione. Al Arouri era stato ucciso da un bombardamento israeliano su Dahiyeh, un quartiere di Beirut, la capitale del Libano.

