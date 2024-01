Uno dei capi politici di Hamas è stato ucciso in un bombardamento a Beirut, in Libano

Nel tardo pomeriggio di martedì c’è stata una grossa esplosione in un edificio a Dahiyeh, un quartiere di Beirut, la capitale del Libano: la National News Agency (NNA), l’agenzia di stampa statale libanese, ha scritto che l’esplosione è stata causata da un bombardamento israeliano mirato contro un ufficio del gruppo armato radicale palestinese Hamas, con cui Israele ha iniziato da quasi tre mesi una guerra nella Striscia di Gaza. Nell’attacco sono state uccise almeno sei persone, ha scritto la NNA, tra cui Saleh al-Arouri, vice capo del cosiddetto Politburo di Hamas, il più importante organo politico dell’organizzazione. Anche Hamas ha confermato l’uccisione di al-Arouri e l’ha attribuita a Israele.

Tre persone descritte come «fonti nella sicurezza» hanno confermato all’agenzia di stampa Reuters che l’attacco sarebbe stato compiuto dall’esercito israeliano, che finora non ha commentato la cosa e si è rifiutato di farlo anche su esplicita richiesta di diversi giornali. I media libanesi non hanno ancora diffuso informazioni sull’identità delle altre cinque persone uccise, ma secondo l’agenzia di stampa AFP alcune sarebbero membri della scorta di al-Arouri.

Il Politburo di Hamas, di cui al-Arouri era uno dei più importanti dirigenti, è un consiglio di 15 membri di cui fanno parte soltanto figure politiche, e che ha la sua sede principale in Qatar. Il leader del Poliburo è dal 2017 Ismail Haniyeh: al-Arouri era uno dei suoi vice ed era considerato il leader del ramo di Hamas che ha sede in Libano. Dalle elezioni interne di Hamas del 2021 era anche il responsabile delle questioni che riguardano la Cisgiordania, l’altro territorio che i palestinesi amministrano con un certo grado di autonomia, che però non è amministrato da Hamas ma dal partito palestinese Fatah, assai più moderato. Al-Arouri era anche uno dei fondatori delle brigate al Qassam, l’ala armata di Hamas.

Il quartiere Dahiyeh si trova nel sud di Beirut, è a prevalenza musulmana sciita ed è noto per essere la sede di diversi uffici del gruppo armato radicale sciita libanese Hezbollah, uno stretto alleato di Hamas (che invece è un gruppo sunnita, l’altro grosso ramo dottrinale dell’Islam). Hezbollah sta sostenendo Hamas dall’inizio della guerra con Israele: continuando a bombardare il territorio israeliano tiene l’esercito del paese impegnato su un altro fronte oltre a quello con la Striscia di Gaza.

In un comunicato il primo ministro del Libano, Najib Mikati, ha definito in un l’esplosione a Beirut «un nuovo crimine di Israele», che punterebbe a trascinare il Libano nella guerra. Il Libano è stato più volte invaso da Israele, l’ultima nel 2006, e i rapporti tra i due paesi rimangono tesi. La guerra nel 2006 cominciò dopo una serie di attacchi al confine non molto diversi da quelli degli ultimi mesi. Furono uccisi più di mille libanesi, molti dei quali civili.

La guerra tra Israele e Hamas invece è iniziata il 7 ottobre del 2023 con un attacco di Hamas in territorio israeliano eccezionale per estensione e violenza, in risposta al quale Israele ha bombardato, assediato e poi invaso via terra la Striscia di Gaza, uccidendo moltissime persone soprattutto fra i civili.

