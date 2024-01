40 film di cui sentiremo parlare nel 2024

Tra i film che usciranno in Italia nel 2024 ce ne sono alcuni che hanno creato maggiore impazienza, perché già usciti in altri paesi, anticipati da anteprime a festival famosi o la cui uscita è stata rimandata di mesi per via dello sciopero degli attori di Hollywood. Ce ne sono poi molti che sono particolarmente attesi perché sono sequel, prequel o remake di film di grande successo usciti alcuni anni fa (anche un secolo fa, in un caso) e altri perché diretti da registi che non facevano film da un po’, come Kevin Costner, o per cui le aspettative sono sempre molto alte, come Bong Joon-ho.

Infine ci sono quelli che hanno fatto molto parlare per via del loro cast, composto da attori noti e sempre molto apprezzati, ma anche sempre più spesso da attori e attrici emergenti che hanno un seguito molto forte in alcune bolle e i cui nomi vedrete tornare molto spesso in questa lista.

Il ragazzo e l’airone – gennaio

È il nuovo film del giapponese Hayao Miyazaki, uno degli autori di film di animazione più conosciuti e amati al mondo, ed è stato particolarmente atteso perché è il primo di Miyazaki da Si alza il vento, che uscì nel 2013, undici anni fa. È ambientato in Giappone durante la Seconda guerra mondiale e per alcuni aspetti è autobiografico. Ha per protagonista un ragazzo di nome Mahito, la cui madre è morta in un incendio, che incontra un airone parlante e scopre un mondo fantastico all’interno di una torre misteriosa. È uscito il primo gennaio del 2024.



Il nemico – gennaio

È un thriller psicologico tratto dal romanzo fantascientifico dell’autore canadese Iain Reid, che ha anche partecipato alla scrittura della sceneggiatura insieme al regista australiano Garth Davis. È ambientato in un futuro prossimo e racconta la storia di una coppia (composta da Paul Mescal e Saoirse Ronan) che gestisce una fattoria e la cui vita viene cambiata da una persona che si presenta alla loro porta. In Italia uscirà direttamente su Prime Video venerdì 5 gennaio.

Povere creature! – gennaio

È l’ultimo film del regista greco Yorgos Lanthimos (famoso per film strani e inquietanti come Dogtooth e The Lobster) e ha vinto il Leone d’Oro all’ultima Mostra del cinema di Venezia. È l’adattamento di un romanzo del britannico Alasdair Gray ambientato in epoca vittoriana ed è stato definito un “Frankenstein al femminile”: la protagonista è Bella Baxter, una giovane che si è uccisa per sfuggire alle violenze del marito ed è stata riportata in vita dal padre, con il cervello di un neonato. L’attrice protagonista è Emma Stone, che aveva già lavorato con Lanthimos nel film La favorita (2018) e nel cast ci sono anche Willem Dafoe e Mark Ruffalo. In Italia uscirà il 25 gennaio.

Mean Girls – gennaio

È un adattamento per il cinema del musical di Broadway ispirato al film omonimo del 2003 con Lindsay Lohan, ed è a sua volta un musical anche se dal trailer non si capisce. La sceneggiatrice è sempre l’attrice e autrice comica Tina Fey e la storia è quella di Cady, un’adolescente che diventa amica della ragazza più popolare della scuola e si innamora del suo ex fidanzato.

The Holdovers – gennaio

Il regista è Alexander Payne, che vinse due Oscar come sceneggiatore di Sideways e Paradiso amaro. Racconta la storia di un insegnante (Paul Giamatti) di un collegio che negli anni Settanta si ritrova a dover gestire gli studenti che non possono tornare a casa per le vacanze di Natale.

Finalmente l’alba – febbraio

Il prossimo film di Saverio Costanzo è ambientato a Roma nel 1953, la notte prima di uno dei più celebri cold case della storia italiana, e racconta l’incontro tra una serie di personaggi coinvolti nel set di un film ambientato nell’antico Egitto. È un film di produzione italiana ma nel cast ci sono vari attori statunitensi, come Joe Keery, lo Steve di Stranger Things, Willem Dafoe e Rachel Sennott.

Past lives – febbraio

È il debutto alla regia della regista sudcoreana naturalizzata canadese Celine Song e racconta la storia di un ragazzino e una ragazzina molto amici negli anni della scuola ma costretti a separarsi quando lei si trasferisce con la famiglia negli Stati Uniti, e che si ritrovano da adulti. Nei paesi in cui è uscito è già stato candidato a diversi premi tra cui due Golden Globe per regia e sceneggiatura.

La zona di interesse – febbraio

Diretto dal regista britannico Jonathan Glazer, è l’adattamento del romanzo omonimo di Martin Amis ed è stato presentato l’anno scorso a Cannes. Racconta la storia della famiglia di un comandante nazista che abita a pochi chilometri dal campo di sterminio di Auschwitz durante la Seconda guerra mondiale. Ha vinto il Gran Prix all’ultimo festival di Cannes.

Estranei – febbraio

Il regista è Andrew Haigh, che in passato ha diretto le serie tv Looking e The OA, e i due personaggi principali sono interpretati da Paul Mescal e Andrew Scott: la storia è tratta da un romanzo da cui era già stato tratto un film nel 1988 ed è quella di un uomo che torna nel suo paese di origine e scopre che i suoi genitori, che pensava fossero stati uccisi, sono in realtà vivi.

Dune: seconda parte – febbraio

Il primo capitolo di Dune era uscito nel 2021, il secondo doveva uscire l’anno scorso ma è stato ritardato dallo sciopero di Hollywood. La seconda parte (che è anche la parte conclusiva del primo libro della saga) è diretta sempre dal regista canadese Denis Villeneuve e nel cast, oltre a Timothée Chalamet che interpreta il protagonista Paul Atreides, ci saranno anche Zendaya (dopo una comparsa brevissima nel primo film), Florence Pugh e Austin Butler, tra gli altri. In Italia esce il 28 febbraio.

Zielona granica (Green border) – febbraio

È un film della regista polacca Agnieszka Holland che ha vinto il premio speciale della giuria a Venezia. È ambientato ai giorni nostri e racconta le storie di varie persone che per motivi diversi si trovano al confine tra Polonia e Bielorussia, che viene attraversato ogni giorno da decine di migranti provenienti da vari paesi del mondo che vogliono chiedere asilo in Europa e che spesso vengono rimandati indietro o maltrattati dalle guardie di frontiera. Quando uscì in Polonia, poco prima delle elezioni, suscitò un grande dibattito politico.

Mickey 17 – marzo

È l’ultimo film del regista sudcoreano Bong Joon-ho, che nel 2020 aveva vinto la Palma d’Oro a Cannes e tre Oscar (miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura) con Parasite. È tratto da un romanzo ed è un thriller fantascientifico: racconta di un impiegato che viene mandato dalla sua azienda a scoprire un pianeta ghiacciato da colonizzare e viene riclonato ogni volta che muore. L’impiegato è Robert Pattinson e nel cast ci sono anche Mark Ruffalo e Toni Collette.

Un altro ferragosto – marzo

È il nuovo film di Paolo Virzì e riprende la storia di Ferie d’agosto, uno dei primi successi del regista, uscito nel 1996. È ambientato a Ventotene, un’isola tra Lazio e Campania, dove si rincontrano i figli dei protagonisti del primo film: del cast originale ci sono Sabrina Ferilli, Laura Morante e Silvio Orlando, e tra i nuovi Emanuela Fanelli e Vinicio Marchioni.

Drive-Away Dolls – marzo

È diretto da uno dei due fratelli Coen, Ethan, e le protagoniste sono Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan: due amiche che si mettono in viaggio e si ritrovano invischiate in un giro criminale contro le loro intenzioni.

Spaceman – marzo

È l’adattamento di un romanzo fantascientifico ed è diretto dal regista svedese Johan Renck. Il protagonista è un astronauta interpretato da Adam Sandler che fa amicizia con una creatura che si è nascosta nella sua navicella. La moglie invece è Carey Mulligan. Verrà presentato al festival di Berlino e poi uscirà su Netflix.

May December – aprile

Diretto dal regista statunitense Todd Haynes è liberamente ispirato a una storia di cronaca degli anni Novanta: un’insegnante di Washington fu arrestata per lo stupro di uno studente di dodici anni della scuola in cui insegnava, che poi sposò e con cui ebbe tre figli. Nel film l’insegnante è interpretata da Julianne Moore, ma la storia è quella di un’attrice, interpretata da Natalie Portman, che segue la famiglia per prepararsi per un film sulla loro storia.

If – maggio

È un film in live action diretto da John Krasinski (Jim in The Office) con lui e Ryan Reynolds. È la storia di una ragazzina che vede gli amici immaginari d’infanzia dimenticati dagli adulti.

Challengers – primavera

Diretto da Luca Guadagnino, avrebbe dovuto essere il film di apertura della Mostra del cinema di Venezia dell’anno scorso, ma poi la presentazione fu annullata per via dello sciopero degli attori di Hollywood e l’uscita è stata rimandata. La protagonista è una tennista di alto livello interpretata da Zendaya, e la storia gira attorno alla sua relazione con i due tennisti Art e Patrick, interpretati rispettivamente da Mike Faist e Josh O’Connor.

Ballerina – giugno

Diretto da Len Wiseman, appartiene al genere dei cosiddetti revenge movies, cioè film in cui il protagonista è mosso dal desiderio di vendicarsi. In questo caso la protagonista è Rooney, una ballerina interpretata da Ana de Armas che diventa un’assassina: la storia si inserisce nella saga d’azione thriller di John Wick, che anche in questo film è interpretato da Keanu Reeves.

The Bikeriders – giugno

È ispirato a un reportage fotografico del 1967 e racconta la storia di una gang di motociclisti della sottocultura di Chicago. Il regista è Jeff Nichols e i protagonisti sono Jodie Comer, Austin Butler e Tom Hardy.

Priscilla – ?

Dopo l’uscita di Elvis di Baz Luhrmann nel 2022, la regista statunitense Sofia Coppola ha fatto un film che racconta invece la storia di Priscilla Presley, la moglie del cantante, tratto dal suo libro di memorie Elvis and me. I due sono interpretati da Cailee Spaeny e Jacob Elordi. Negli Stati Uniti è uscito a novembre, mentre non si sa ancora la data di uscita in Italia.

Furiosa: Mad Max Saga – maggio

È il prequel di Mad Max: Fury Road (2015), un film che fu un fenomeno commerciale e un grandissimo successo di critica, e che riprese la celebre saga degli anni Ottanta con Mel Gibson. Il regista è sempre l’australiano George Miller, la protagonista è Anya Taylor-Joy e il cattivo è Chris Hemsworth.

Joker: Folie à Deux – ottobre

Nel 2020 Joker, il film di Todd Phillips incentrato sulla storia del cattivo di Batman, vinse il Leone d’Oro, due Oscar e due Golden Globe. Questo è il seguito, sempre diretto da Phillips e con protagonista Joaquin Phoenix, ma è un musical e c’è anche Lady Gaga, che interpreta la psichiatra di Joker che finisce per innamorarsi di lui.

Bob Marley: One Love – febbraio

Sarà un biopic sulla vita del cantautore e attivista giamaicano morto a 36 anni: è interpretato da Kingsley Ben-Adir e diretto da Reinaldo Marcus Green.

The fall guy – maggio

È un film a metà tra il film d’azione e la commedia nato da un adattamento della serie tv Professione pericolo: è diretto da David Leitch e interpretato tra gli altri da Ryan Gosling e Emily Blunt. Racconta la storia di uno stuntman alla fine della sua carriera che si trova a lavorare sul set di un film diretto dalla sua ex fidanzata e a investigare sulla scomparsa di un attore con cui aveva lavorato anni prima.

Inside Out 2 – giugno

Quando uscì, nel 2015, il film di animazione della Pixar ebbe un grande successo di critica e pubblico (sia piccolo che grande), e vinse il premio Oscar come miglior film di animazione. In questo sequel alle emozioni primarie protagoniste del primo film se ne aggiungono altre, tra cui l’ansia, che nella versione americana ha la voce di Maya Hawke.

Deadpool 3 – luglio

È appunto il terzo film della saga di Deadpool, basato sull’omonimo supereroe della Marvel. Il protagonista è sempre Ryan Reynolds e ci sarà anche Hugh Jackman nei panni di Wolverine.

Beetlejuice 2 – settembre

È il sequel di Beetlejuice – Spiritello porcello, la commedia horror di Tim Burton, che ebbe grande successo nel 1988. Nel cast, sempre diretto da Tim Burton, tornano Winona Ryder e Michael Keaton, e si aggiungono Jenna Ortega, Monica Bellucci e Willem Dafoe.

Nosferatu – dicembre

È un remake dell’omonimo film horror gotico del 1922 diretto da Robert Eggers, famoso soprattutto per l’horror The Witch. Il vampiro della storia sarà interpretato da Bill Skarsgård e nel cast ci sono tra gli altri Lily Rose-Depp e Emma Corrin.

Il colore viola – ?

Il colore viola è un romanzo di Alice Walker che vinse il premio Pulitzer nel 1982, è un film del 1985 diretto da Steven Spielberg e con Whoopi Goldberg, è uno spettacolo musicale di Broadway e ora è anche un musical di Blitz Bazawule prodotto tra gli altri dallo stesso Spielberg e da Oprah Winfrey. Negli Stati Uniti è uscito a Natale e ha due candidature ai Golden Globe. È la storia di una donna afroamericana che vive nel Sud degli Stati Uniti e lotta per i propri diritti e la propria autoaffermazione dopo un passato di abusi.

Horizon: An American Saga – ?

È un western diviso in due parti diretto, cosceneggiato e interpretato da Kevin Costner, che non dirigeva un film da più di vent’anni ma che nel 1990 aveva vinto l’Oscar per un altro western: Balla coi lupi. Racconta il West degli Stati Uniti negli anni prima, durante e dopo la guerra civile. Negli Stati Uniti la prima parte uscirà a giugno e la seconda ad agosto, mentre in Italia le date di uscita non sono ancora state annunciate.

Back to Black – ?

Diretto dalla regista britannica Sam Taylor-Johnson è un biopic sulla vita della celebre cantautrice inglese Amy Winehouse, morta nel 2011 a 27 anni. Lei è interpretata da Marisa Abela (che ha fatto la serie tv Industry).

Il gladiatore 2 – ?

Considerato l’enorme successo di Il gladiatore quando uscì nel 2000 e quanto interesse riesca a suscitare l’immaginario legato all’Impero romano, non è difficile capire perché Ridley Scott abbia deciso di dirigerne un secondo. Questa volta il protagonista è il nipote di Commodo (che nel primo era Joaquin Phoenix) ed è interpretato dall’attore 27enne Paul Mescal, uno di quelli che si sono più fatti notare negli ultimi anni ma che non ha mai recitato in un film così commerciale e ad alto budget. Nel cast ci sono anche Denzel Washington e Pedro Pascal.

Civil War – ?

Diretto da Alex Garland e prodotto da A24 è un film d’azione apocalittico che immagina una guerra civile negli Stati Uniti, con la secessione di 19 stati e un esercito texano e californiano rivoltato contro il governo. Nel cast ci sono Kirsten Dunst e Cailee Spaeny.

Kingdom of the Planet of the Apes – ?

È il sequel di The War – Il pianeta delle scimmie (2017) e l’ennesimo capitolo della saga del Pianeta delle scimmie basata sul romanzo di Pierre Boulle. Il regista questa volta è Wes Ball ed è ambientato diverse generazioni dopo il precedente, con le scimmie che si sono affermate come specie dominante.

The Shrouds – ?

È il prossimo film di David Cronenberg, tra i più celebri registi di horror e fantascienza di sempre, e nel cast ci sono Diane Kruger, Vincent Cassel e Guy Pearce. È una storia di fantascienza in cui un uomo vedovo inventa uno strumento per parlare con i morti.

Love Lies Bleeding – ?

È un thriller diretto dalla regista inglese Rose Glass. La protagonista è una ragazza che lavora in una palestra – interpretata da Kirsten Stewart – e che si innamora di una bodybuider interpretata da Katy O’Brian; poi cominciano i problemi.

Madame Web – ?

Dakota Johnson (Cinquanta sfumature di grigio, Persuasione) interpreta la supereroina del fumetto Marvel Cassandra Webb nel quarto film prodotto da Sony all’interno dell’universo di Spider-man. Dopo un incidente Webb comincia ad avere visioni del futuro e si trova a dover aiutare altre donne dotate di poteri soprannaturali, tra cui una interpretata da Sydney Sweeney.

Twisters – ?

È il sequel di Twister, film d’azione catastrofico con Helen Hunt che fu un successo nel 1996, ma la trama è scollegata da quella del film originale. I protagonisti sono interpretati da Glen Powell e Daisy Edgar-Jones, due cacciatori di tempeste determinati a rischiare la propria vita per testare un nuovo allarme per il maltempo. Il regista è Lee Isaac Chung, candidato all’Oscar nel 2020 per la regia e la sceneggiatura di Minari.

Parthenope – ?

È l’ultimo film annunciato da Paolo Sorrentino: si sa che è ambientato tra Napoli e Capri, che la protagonista è una donna di nome Partenope e che nel cast ci sono Luisa Ranieri, Silvio Orlando e Isabella Ferrari.