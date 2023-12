Facce che vedremo sempre più spesso, e di chi sono

Tra gli attori e le attrici sotto i trent’anni Timothée Chalamet è probabilmente il più famoso al mondo: la sua filmografia è già molto lunga e ha recitato come protagonista in film di grande successo, da Chiamami col tuo nome a Piccole donne, da Dune a Wonka. Chalamet è anche spesso presente a eventi legati alla moda, e fa molto parlare di sé sui giornali di gossip: tutte cose che hanno fatto in modo che anche chi non segue molto il cinema ormai riconosca la sua faccia. Il caso di Chalamet però è piuttosto raro nel mondo dei giovani attori: soprattutto negli ultimi anni infatti il pubblico di cinema e serie tv è diventato sempre più frammentato ed è frequente che attori famosissimi per alcuni rimangano a lungo sconosciuti ad altri.

Vale – come è sempre un po’ successo – soprattutto per quelli che recitano nelle serie e in particolare in prodotti per giovani, perché hanno solitamente un seguito molto forte e influente (soprattutto online) ma allo stesso tempo chiuso e poco contaminato con altre fasce di pubblico. L’esempio più recente è quello di Saltburn, l’ultimo film di Emerald Fennell uscito su Prime Video, molto atteso da alcuni per via dei suoi attori protagonisti, Jacob Elordi e Barry Keoghan, ma che molti altri non avevano idea di chi fossero. Per chi ha sempre la sensazione di arrivare dopo e si chiede da dove siano usciti quelli che improvvisamente citano tutti, di seguito c’è una gallery di 25 facce da tenere d’occhio e le relative brevi storie che vale la pena conoscere.