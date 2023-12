Un regalo di Natale al giorno: -3

Da qualche anno, quando arriva dicembre, la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee nuove – di vecchie ne abbiamo già moltissime – e originali utili a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Pubblichiamo quindi un regalo di Natale al giorno ogni giorno fino al 24 dicembre, e mandiamo una newsletter tutti i venerdì e i martedì con link agli articoli e altri consigli. Se il regalo di oggi non fa per voi, ci riproviamo domani. Poi se proprio non ne venite a capo, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

È venerdì 22 dicembre e Natale è lunedì. Se siete arrivati a questo punto con ancora qualche regalo da fare avete due opzioni: passare il weekend in giro per negozi, o pensare a un regalo che si possa comprare online ma non debba essere spedito. Nei giorni scorsi (martedì, mercoledì e giovedì) ne abbiamo consigliati tre, mentre quello di oggi è un elenco di gift card. Non è forse la soluzione più personale e originale del mondo, ma potete renderla tale scegliendo un buono di un negozio o un servizio che sapete che sarà particolarmente apprezzato e che fa capire che ci avete pensato. Inoltre è sicuramente un regalo che non finisce a fare la polvere e – a meno che non siate una nonna – fa probabilmente più bella figura di una busta di contanti.

Da spendere in libri

Le gift card per acquistare libri online (o anche in negozio) più note sono la Happy Card di IBS o le Gift Card di Feltrinelli. Ma se volete fare una scelta più originale per andare incontro alla sensibilità di qualcuno a cui i libri piace comprarli nelle librerie di quartiere considerate Bookdealer, il servizio di consegna online che permette di acquistare libri dalle librerie indipendenti e riceverli a casa: permette di comprare una gift card con importi da 10 a 200 euro.

Da spendere in piattaforme di audiolibri

Sia l’abbonamento ad Audible, la piattaforma di audiolibri di Amazon, che quello a Storytel costano 10 euro al mese. L’abbonamento ad Audible però non può essere regalato e non si può attivare pagando con le gift card di Amazon, quindi è un po’ difficile da regalare. Storytel invece permette di acquistare diverse gift card: quella da 1 mese costa 10 euro, quella da 3 mesi 22, quella da 6 mesi 50 e quella e 12 mesi 100.

Da spendere in cose sportive

Per chi ama fare sport e attività all’aria aperta ed è sempre pronto a comprare maglie termiche e zaini tecnici, ci sono le gift card di Decathlon che vanno dai 10 ai 500 euro o quelle di Maxi Sport, che vanno dai 25 ai 500 euro.



Da spendere in trattamenti estetici

Treatwell è una app per la prenotazione di trattamenti estetici – dal taglio di capelli alla pulizia del viso ai massaggi – che raccoglie una rete di centri e negozi distribuiti in tutta Italia. La carta regalo di Treatwell si può caricare con un importo a propria scelta che parte dai 10 euro e arriva fino ai 250, e si può spendere con uno o più trattamenti dove si vuole nell’arco di 12 mesi.

Da spendere in trucchi, profumi e cosmetici

Tutte le più grandi profumerie online vendono gift card da utilizzare sui loro e-commerce o anche nei negozi: potete scegliere tra quella di Sephora, Pinalli, Douglas e Lookfantastic, che sono le più fornite. Per fare un regalo più mirato invece potete scegliere un buono di Espressoh (il marchio di trucchi che avevamo consigliato in uno dei passati regali al giorno), di Kess (in redazione è molto apprezzato il suo mascara) o di VeraLab, il marchio dell’Estetista Cinica. Per un profumo, consigliamo la gift card di 50 ml, il negozio che vende quello che è stato citato da una redattrice tra i migliori regali mai ricevuti.

Da spendere in vestiti e accessori

Per andare sul sicuro con qualcuno a cui piace comprare nuovi vestiti potete pensare a una gift card di un grande e-commerce multimarca come Zalando o Asos, dove la scelta è molto ampia perché vi si trovano capi d’abbigliamento, scarpe, borse e accessori in grandi quantità. Oppure se sapete che la persona a cui farete il regalo ha dei negozi o dei marchi che le piacciono particolarmente, e volete farle sapere che lo sapete, potete comprare i buoni direttamente dai loro siti: li vendono quasi tutti. Per citarne alcuni: Nike, Rifò (il marchio di maglioni di lana e cashmere riciclati di cui avevamo scritto qui), Uniqlo, Skims (ne avevamo parlato qui) o Vans. Oppure un buono per una bella camicia prodotta in Italia e testata con soddisfazione da almeno due membri della redazione del Post.

Da spendere in cose artigianali

Il sito italiano Ta-Daan vende i prodotti di moltissime piccole attività artigianali italiane ed europee. Ci si trova un po’ di tutto, dai gioielli alle cose per la casa e vende anche gift card. Oppure c’è la gift card per acquistare i gioielli del marchio di cui vi avevamo parlato qui oppure, per chi ha gusti un po’ più classici, da spendere sul sito di Emmevi gioielli.

Da spendere nei musei

Se si ha in mente un museo in particolare si può cercare direttamente sul sito per vedere se vendono biglietti “aperti”, altrimenti si può pensare a una di quelle card che danno accesso a un circuito di musei e altre attrazioni culturali in una certa città o zona per un anno. Una collaboratrice del Post consiglia Abbonamento Musei, una carta che per 365 giorni permette di accedere gratuitamente a musei, mostre e luoghi culturali di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta o solo due delle tre regioni a questi prezzi.

L’ultima spiaggia

Anche tra le gift card ci sono quelle meno originali delle altre e la meno originale in assoluto è la gift card di Amazon, il cui valore potete sceglierlo voi. Se conoscete bene la persona a cui fare il regalo forse è meglio puntare su un negozio di quelli elencati sopra, che venda una categoria di oggetti che faccia capire che avete pensato proprio a lei, ma è anche vero che con Amazon è difficile sbagliare.

