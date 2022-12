Un regalo di Natale al giorno: -12

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche i prossimi non faranno per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Regalare una camicia da uomo a un uomo – o a una donna, se le porta – è una scelta che presenta più insidie di quanto sembri. A meno che non conosciate molto bene chi riceverà il regalo, si può facilmente sbagliare taglia, oppure il colore o la fantasia. Un altro rischio è che possa apparire un regalo impersonale o poco originale, soprattutto se si sceglie un modello di Uniqlo o di Zara, brand che hanno in catalogo camicie dalle linee sobrie adatte a molti stili diversi. Per chi è in cerca di qualcosa che si distingua dai soliti marchi del fast fashion, il regalo di oggi è una camicia di una piccola produzione artigianale.

Petri è un’azienda fondata un paio di anni fa da due ragazzi torinesi (Pietro e Pietro, da qui il nome) a partire dalla convinzione che certe camicie dei loro padri e dei loro nonni erano più belle e resistenti, tanto da poterle indossare anche a distanza di decenni. Questa durevolezza, secondo loro, è dovuta a una grammatura più pesante dei tessuti utilizzati, una caratteristica che con il passare degli anni si è un po’ persa e che hanno cercato di riproporre.

Per tornare a quella tradizione, Petri utilizza tra le altre cose filati recuperati dalle giacenze di grosse aziende del biellese, come per esempio Ermenegildo Zegna, acquistati a prezzi relativamente bassi in quanto “scarti” o rimanenze. Per quanto riguarda le linee, l’omaggio al passato più eclatante sono i modelli con il colletto aperto, senza cuciture, che andavano di moda negli anni Settanta. Costano 110 euro più la spedizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PETRI (@petritorino)

È un modello particolare, che potrebbe non piacere a tutti, quindi ne consigliamo anche un altro più classico e versatile, in lana, particolarmente adatto a questa stagione (anche con un maglioncino o un dolcevita sotto): costa 130 euro. I modelli in lana sono piacevoli da indossare e non pizzicano quasi per nulla, mentre quelli in jersey o in cotone danno effettivamente l’idea di un capo strutturato e resistente. La spedizione impiega due o tre giorni lavorativi.

