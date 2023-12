Un regalo di Natale al giorno: -9

Da qualche anno, quando arriva dicembre, la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee nuove – di vecchie ne abbiamo già moltissime – e originali utili a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Pubblichiamo quindi un regalo di Natale al giorno ogni giorno fino al 24 dicembre, e mandiamo una newsletter tutti i venerdì e i martedì con link agli articoli e altri consigli. Se il regalo di oggi non fa per voi, ci riproviamo domani. Poi se proprio non ne venite a capo, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Regalare un gioiello non è facile e per questo l’unico consiglio che abbiamo dato in passato al riguardo era di andare sul sicuro: per esempio con un paio di cerchi d’oro, con una collana che si abbina con tutto o con un paio di orecchini molto popolari. Oggi però vogliamo osare e vi consigliamo il sito di Bangla Begum, un negozio di gioielli di Parigi (che è anche un atelier, una libreria femminista di libri usati e una newsletter sulle città del mondo) per quelli a cui, come ha detto la redattrice che l’ha scoperto, piacciono le «accozzaglie anni Ottanta». Non sono economici, ma sono molto particolari e adatti a chi indossa i gioielli senza timore di esagerare con croci, perle, colori e tintinnii. Per ricevere i pacchetti entro Natale si possono fare ordini fino al 18 dicembre.

La redattrice sopracitata si era regalata un orecchino con cozza della serie Lovers earrings (per scegliere tra le diverse opzioni dovete cliccare sulla freccina a destra, di fianco alla scritta Charm): costano 80 euro e si vendono e indossano singolarmente. Oltre alle cozze d’oro e d’argento ci sono anche croci, rane, anatre, salvagenti e “red flag”. Dello stesso genere c’è anche la serie Palermo earrings, che però sono venduti in coppia e costano 180 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bangla Begum (@bangla_begum)

Per chi non ha i buchi o non è tipo da orecchini, un regalo oroginale può essere invece una loro collana con «parole strane» o di lingue morte, per sancire il definitivo superamento di quelle più prevedibili con il nome, alla Carrie Bradshaw. Potete scegliere tra una parola in inglese medievale che descrive una «persona frivola, volubile o eccessivamente loquace» e quella tribale usata per riferirsi a quello «sguardo forte e condiviso che unisce due interlocutori in un modo che va oltre le parole». Ce n’è anche una con una parola italiana: «Sovramagnificentissimamente». Costano 170 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bangla Begum (@bangla_begum)

Dal loro catalogo segnaliamo anche un anello a forma di chiappe maschili, ma costa 680 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bangla Begum (@bangla_begum)

Gli ordini arrivano in pochi giorni all’interno di una graziosa scatola di carta che contiene anche un biglietto personalizzato scritto a mano.

