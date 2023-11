Per chi i regali di Natale li fa a novembre

La lista dei regali di Natale da ordinare online a novembre è una vecchia tradizione della rubrica di Natale di Consumismi: sia perché c’è sempre chi non vive l’ansia dell’anticipazione del Natale e anzi vuole evitare il più possibile di ridursi all’ultimo, sia perché ci sono alcune belle idee che hanno tempi di spedizione lunghi. Di seguito dunque trovate una prima lista di idee regalo, per adulti, bambini, maschi, femmine, appassionati di cinema e odiatori di bagnetti.

Le altre due vecchie tradizioni di Consumismi per Natale, la rubrica “Un regalo al giorno” e la newsletter “Consumismi di Natale”, inizieranno invece venerdì 1 dicembre: la prima tutti i giorni, come si intuisce, la seconda tutti i venerdì e martedì, fino a Natale. Alla newsletter ci si iscrive qui, mentre i regali al giorno li troverete in homepage sul Post. E se volete portarvi molto più avanti di così qui ci sono tutti i regali consigliati dal Post da sempre.

Una saga gotica

Quest’anno Neri Pozza ha deciso di pubblicare per la prima volta in Italia in formato tascabile i sei capitoli della saga di Blackwater di Michael McDowell, che uscì nel 1983 negli Stati Uniti senza avere particolare successo. Appartiene al genere gotico ed è ambientato in Alabama negli anni Venti: inizia quando, durante un’alluvione, nella cittadina di Perdido compare una donna mai vista prima. I libri usciti in Italia hanno lo stesso aspetto di quelli della casa editrice francese Monsieur Toussaint Louverture, che nel 2022 li aveva pubblicati riscuotendo grande successo e vendendo decine di migliaia di copie. Le copertine sono disegnate da Pedro Oyarbide e realizzate con rilievi dorati e argentati che li rendono particolarmente adatti come regali di Natale (nella versione digitale non rendono quanto a vederli nella realtà). Nella redazione del Post sono stati raccomandati da molti come «perfetti per chi ha il blocco del lettore», nel caso vogliate fare un regalo a qualcuno che ce l’ha. La saga intera costa 47 euro (su Amazon e IBS), mentre i libri singoli costano 10 euro.

Una cosa di A24

La casa di produzione e distribuzione cinematografica indipendente A24 (il cui nome viene dall’autostrada che collega Roma a Teramo) è molto apprezzata da alcuni anni per vari motivi e quest’anno si è fatta conoscere ancora più di prima grazie a molti riconoscimenti, tra cui quello di aver prodotto il film più premiato della storia degli Oscar pur non essendo un classico film da Oscar. Sul sito di A24 si possono comprare gadget vari con riferimenti alla casa di produzione o ad alcuni dei suoi film più famosi (per esempio Midsommar e Priscilla che in Italia non è ancora uscito), se state cercando qualcosa di davvero originale per quella vostra amica o quel vostro cugino appassionati di cinema. Le spedizioni in Europa devono essere fatte prima dell’1 dicembre per arrivare in tempo per Natale (e attenzione che alcune cose possono essere acquistate solo da chi ha il loro abbonamento premium).

Un vestito molto attillato

Recentemente abbiamo raccontato come Skims, il marchio di abbigliamento di Kim Kardashian, abbia cominciato vendendo biancheria intima contenitiva e nel giro di pochi anni abbia creato tutta una sua estetica arrivando a farsi apprezzare da un largo pubblico per la qualità e l’effetto modellante dei suoi vestiti. Uno dei capi che hanno riscosso più entusiasmo, almeno a giudicare dalle recensioni delle influencer online, è questo abito nero attillato con maniche lunghe e scollatura rettangolare. Le taglie vanno dalla XXS alla 4XL. Costa 104 euro, cifra per cui la spedizione è gratuita ma impiega comunque un po’ di giorni.

Una bottiglia di Vermouth

Un redattore consiglia una reinterpretazione del liquore tradizionale di Torino fatto da un piccolo produttore locale e venduto online dalla cantine Sartine di Cherasco, in provincia di Cuneo. Si chiama Mu: «le due lettere centrali del colloquiale Vermutte o Vermuttino, come dicono le nostre nonne». Chi l’ha assaggiato dice di non essere un esperto di Vermouth ma di averlo trovato particolarmente buono perché «si sentono molto le erbe». Costa 25 euro.

Un gioco in cui si scrive

Plagio è da anni uno dei giochi preferiti di una redattrice: tutte le volte che lo propone qualcuno le fa notare che è una versione “letteraria” del più famoso Dixit e lei risponde che questo esiste da prima (dal 1999). Nella confezione del gioco infatti si trova un mazzo di carte con citazioni di frasi di libri non famose divise in due parti. A ogni turno la persona che conduce il gioco, a rotazione, legge la prima parte della frase dalla carta che ha pescato e tutti gli altri devono scriverne il proseguimento (breve) su un foglio e consegnarglielo. Questa persona leggerà quindi tutte le frasi completate, compresa quella originale del libro, e ciascuno voterà quella che ritiene essere la frase originale e più credibile: prende dei punti sia chi ci azzecca che chi viene votato. Costa 27 euro su Amazon e IBS.

Un Babbo Natale gelatinoso

Se dovete fare un regalo a una bambina o un bambino piccolo che non va matto per il momento del bagnetto, o ai suoi genitori che di conseguenza non ne vanno matti neanche loro, una redattrice che l’ha provata consiglia questa saponetta di Lush a forma di Babbo Natale e al profumo di anguria. È gelatinosa, quindi ci si può giocare e non perde la forma, e funziona. Costa 9 euro.

Le cose di Glossier

Il “Boy brow” di Glossier ha la fama di essere uno dei mascara per sopracciglia migliori in circolazione. Costa 23 euro e piace perché, pur pettinandole e tenendole in forma, ha un effetto molto naturale sulle sopracciglia. In generale Glossier è un marchio di trucchi che è riuscito a farsi amare e desiderare in tutto il mondo, e che ha anche una storia carina visto che nasce da un blog. Se fino a poco tempo fa l’unico modo per comprarlo era andare negli Stati Uniti o commissionarlo ad amici che ci sarebbero andati, da due mesi il marchio spedisce anche in Italia. Sempre di Glossier sono molto apprezzati i blush in crema con colorazioni adatte a tanti tipi di pelle. Costano 25 euro.

Un diario quinquennale

I five year journals sono diari che per ogni pagina hanno il numero del giorno, il mese e cinque spazi da riempire anno dopo anno. Sono adatti a persone che non tengono diari con grandi ambizioni letterarie, ma per annotare cose fatte, persone incontrate, libri letti e non dimenticarseli. La cosa interessante è mettere a confronto le cose fatte nello stesso giorno a un anno di distanza e poi a due, tre, quattro e cinque. Online se ne trovano in vendita di vari tipi: come questo, questo o questo.

Una vignetta al giorno

Una vignetta del New Yorker per la precisione. È una scatola che contiene una vignetta comica (in inglese) per ogni giorno dell’anno, con giorno del mese e della settimana indicati. Non è il calendario più utile, perché non è di quelli su cui si scrive sopra e nemmeno di quelli che permettono di vedere velocemente quanti lunedì mancano alla fine del mese, ma è probabilmente quello più efficace se il vostro scopo è mettere di buon umore la persona a cui volete regalarlo e farle iniziare la giornata con una risatina. Questo costa 16 euro ma c’è anche una versione più classica (con molte meno vignette) che ne costa 18,50.

Una pressa per fiori

È un oggetto molto semplice con un aspetto “d’altri tempi” fatto di legno, cartone e bulloni e forse anche per questo è una delle idee per i regali di Natale di Consumismi che hanno avuto più successo quando l’abbiamo consigliata qualche anno fa. Per impilare i fogli di cartone e metterci in mezzo i fiori bisogna allentare i bulloni e poi, una volta fatto, stringerli di nuovo per pressare bene il tutto e attendere che secchino. È un bel regalo per persone (grandi e piccole) a cui piace raccogliere i fiori e conservarli: un’utente ha scritto su Amazon di aver sbirciato i fiori dopo un po’ di tempo che erano nella pressa e aver scoperto che «hanno mantenuto il loro colore in maniera quasi perfetta». Costa 15 euro.

Un ingresso in una rage room

Le rage room sono stanze insonorizzate in cui una persona o piccoli gruppi di persone possono spaccare stampanti, ammaccare lavatrici e colpire bottiglie con mazze da baseball, grossi martelli o sbarre di metallo. Una sessione dura dai 15 minuti in su e il costo varia in base al tempo, al numero dei partecipanti e a quello che si vuole rompere: di solito per poche decine di euro ogni persona ha diritto a una ventina di oggetti generici, come bicchieri, piatti e tazze di ceramica, e a uno o due di medie dimensioni, tra cui vasi, quadri, radio e stampanti. Di come possano dare un sollievo (per quanto momentaneo) e siano apprezzate soprattutto da un pubblico femminile avevamo scritto qui qualche mese fa. In Italia si trovano ormai in molte località (basta cercare su Google “rage room” e la città) e molte vendono voucher online che permettono di far decidere alla persona che lo riceve il giorno e l’ora in cui andare.

Delle Crocs “eleganti”

Un regalo per chi apprezza la comodità delle famose ciabatte di resina ma non l’aspetto plasticoso, quest’anno Crocs ha fatto una versione più sobria – sia nella forma che nei colori, e con un aspetto simile a quello della pelle – che secondo le recensioni è altrettanto confortevole da indossare. Si chiamano Dylan Clog e costano 60 euro.

Un gadget complottista, per finta

Qualche tempo fa sul Post avevamo raccontato la storia abbastanza bizzarra di “Birds Aren’t Real” (gli uccelli non sono reali), una finta teoria del complotto che si basa sulla tesi secondo cui gli uccelli non esistono perché il governo statunitense li avrebbe uccisi tutti per sostituirli con avanzatissimi droni attraverso i quali controlla la popolazione. “Birds Aren’t Real” è nato un po’ per caso nel 2017 e ora molti seguaci (quasi tutti ben consapevoli del fatto che è tutta finzione) ha un sito che vende cappellini, t-shirt e portachiavi con la scritta “Birds Aren’t Real”, e altre cose tra cui una maglietta che fa ironia sull’hobby del birdwatching. È un regalo divertente per chi è sempre in cerca di «un modo per ridere di certi deliri, senza farsene sopraffare», come ha definito la sua iniziativa il fondatore Peter McIndoe. Le magliette costano 28 euro.

ATTENZIONE: i tempi di spedizione dichiarati sul sito sono di 3-4 settimane quindi c’è il rischio che il regalo non arrivi in tempo per Natale.

Un paio di orecchini famosi

Questi orecchini a cerchio bicolore di Sunnei si sono visti molto in giro nell’ultimo anno e mezzo ed è probabile che se avete una persona cara a cui piace agghindarsi le orecchie e che segue un po’ la moda abbia desiderato di possederne un paio più o meno consapevolmente. Ci sono di mille colori e anche con gli spunzoni di silicone. Costano tra i 215 e i 250 euro.

Un orologio dei Simpsons

Capita spesso che il marchio di orologi svizzero Swatch realizzi delle collezioni in collaborazione con altri marchi o lanci modelli per occasioni speciali, come quelli per il giubileo della Regina Elisabetta II. Gli ultimi orologi che ha lanciato sono dedicati alla serie animata The Simpsons e possono diventare un regalo azzeccato per chi è cresciuto guardandola, ma anche per chi ama gli accostamenti azzardati. I tre modelli nuovi si ispirano ai colori e all’iconografia della serie: uno ha una base gialla con una ciambella coperta di glassa rosa nel quadrante e lungo tutto il cinturino. Gli altri due hanno i membri della famiglia Simpson sotto la neve e con vestiti natalizi: uno ha la base azzurra e l’altro rossa. Sul sito di Swatch costano dai 95 ai 115 euro.

