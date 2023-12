Come fare i regali di Natale su Vinted

Negli ultimi anni la popolarità del sito (o app) di compravendita di cose usate Vinted è cresciuta non solo per una maggiore sensibilità ai temi della sostenibilità ambientale e per la grande disponibilità di vestiti di seconda mano a prezzi vantaggiosi, ma anche per la presenza di una serie di oggetti e cose curiose, magari vintage o dal fascino nostalgico, difficilmente reperibili altrove. Le app di usato come Vinted rispondono bene, per esempio, alle esigenze di chi cerca abiti di marchi di lusso che, nuovi, non potrebbe permettersi.

Insomma sulle app di usato è facile fare acquisti che ci facciano sentire meno in colpa (perché non alimentano industrie basate sul consumismo sfrenato come quella del fast fashion) e trovare pezzi unici e originali con una discreta certezza di non ritrovarli addosso ad altri. Per tutte queste ragioni potrebbe essere una buona idea provare a usare Vinted anche per i regali di Natale: abbiamo messo insieme alcune dritte e alcuni esempi di quello che ci si può trovare.

A cosa fare attenzione

Nel caso in cui compriate qualcosa da regalare dovete tenere a mente innanzitutto che difficilmente sarà possibile fare il reso dell’articolo qualora non piacesse a chi lo riceve: la politica di rimborso di Vinted infatti non copre gli articoli che “non stanno bene o non piacciono”, ma solo quelli “molto diversi dalla descrizione” o dalle foto dell’annuncio. La richiesta per eventuali rimborsi va fatta entro due giorni da quando si è ricevuto l’articolo, quindi nel caso di regali di Natale che vanno comprati con un certo anticipo i tempi non sono compatibili.

Nel caso in cui poi scegliate vestiti o scarpe dovete essere sicuri che la persona a cui li regalate apprezzi l’idea di ricevere cose usate: si può impostare la ricerca usando i filtri “nuovi con cartellino” o “nuovi senza cartellino”, ma in questi casi i prezzi saranno più alti e conviene controllare che non ci sia lo stesso articolo nuovo ma scontato altrove, soprattutto se è di qualche stagione fa ma abbastanza recente. Un vantaggio di Vinted è che spesso il prezzo indicato dal venditore è trattabile: si possono fare offerte e arrivare a compromessi. Al prezzo concordato vanno sempre aggiunti i costi di spedizione a carico dell’acquirente.

In generale è sempre bene guardare attentamente le foto e chiederne eventualmente altre per assicurarsi che non ci siano difetti poco visibili, ma anche controllare le recensioni del venditore per avere un’idea della sua affidabilità non solo riguardo alla qualità del prodotto ma anche, ad esempio, per la velocità di spedizione.

In generale Vinted è un posto abbastanza sconfinato, ma se si parte con un’idea chiara in testa e si imposta la ricerca in modo più preciso possibile, ci si riesce a muovere abbastanza agilmente.

Alcune idee regalo

Un paio di stivali da pioggia

Essendo un prodotto che non si usa quotidianamente è facile trovarne in buone condizioni. Noi consigliamo di cercare marchi come Barbour o Hunter, che rimandano un po’ all’estetica di cui possono subire il fascino gli appassionati di The Crown e dei paesaggi della campagna inglese. Ovviamente dovete sapere con certezza il numero di piede.

Locandine di film

Più o meno recenti, ma anche di mostre o artisti che vi legano alla persona che riceverà il regalo, che poi potete incorniciare per completare il regalo.

Carte dei Pokémon

Negli ultimi anni il mercato della carte dei Pokémon (Pokémon Trading Card Game) ha ottenuto una rinnovata popolarità, portando alcuni collezionisti a spendere migliaia di euro per una singola carta. Su Vinted si trovano sia carte comuni a qualche manciata di euro sia edizioni che arrivano a centinaia, ma in questo caso è bene essere abbastanza esperti da sapere cosa cercare e valutarne l’originalità.

– Leggi anche: In Giappone mancano le carte dei Pokémon

Polo da rugby o magliette di squadre di calcio

Un capo d’abbigliamento che è tornato di moda ultimamente è la classica polo da rugby a righe orizzontali, tipo quelle Lacoste o Ralph Lauren dallo stile preppy (cioè l’abbigliamento che ricorda quello degli studenti delle scuole e dei college statunitensi frequentati da ragazzi di buona famiglia). Avendo già avuto un giro di popolarità in passato, ce ne sono diverse vintage e di seconda mano.

C’è anche un buon mercato di magliette di squadre da calcio, se tra i vostri cari c’è qualche appassionato o collezionista. Potete anche mettere insieme entrambe le cose e cercare la terza maglia del Venezia, quella della stagione 2023/2024 ispirata ai gondolieri.

Oggetti “di design”

Qui la ricerca deve partire dai marchi che vi interessano, che sono particolarmente di moda o che pensate possano piacere alla persona a cui volete fare il regalo: ad esempio c’è una buona offerta di cose di Seletti e filtrando la ricerca con le condizioni “nuovo con cartellino” sarà come averlo comprato in negozio. È uno di quei casi in cui fare attenzione che non ci siano offerte più convenienti altrove con politiche di reso più comode.

Servizi in ceramica

A spulciare bene nella selezione casalinga di Vinted si possono trovare servizi di piatti, da tè o altre cose da tavola simili a quelle che si possono trovare nei mercatini dell’usato. Una redattrice ha regalato a un estimatore un servizio di cinque piatti di Richard Ginori (rinominato Ginori 1735 a partire dal 2020), famosissimo marchio di porcellane di Sesto Fiorentino.

Giochi nostalgici

Agli adulti nati tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta risuoneranno sicuramente nomi di giochi come Indovina Chi?, la bambola Sbrodolina, ma anche le Polly Pocket, i Furby e il Game Boy Color: tutte cose che potete cercare se avete amici o parenti che collezionano questo tipo di oggetti e sono suscettibili alla nostalgia che evocano.

Cose di marchi di moda

Vinted è un ottimo posto dove comprare capi che nuovi costano un bel po’, dalle giacche Barbour agli zainetti di Prada in nylon, che si trovano anche a 200 euro anziché a 1.600, ovviamente non in condizioni perfette. Di solito è anche più conveniente dei negozi vintage o dei rivenditori online di lusso, ma bisogna fare più attenzione e avere più tempo per la ricerca. Il desk moda del Post consiglia di buttare un occhio alle borsette Wandler e a quelle più capienti e impermeabili di Kassl Editions da considerare anche per gli impermeabili veri e propri; se invece avete voglia di ecopellicce, ecopelo e paillettes (grandi o piccole), cercate qualcosa di Saks Potts. E poi i jeans di Toteme, soprattutto il modello barrell, e qualcosa di “urban” e divertente di Sunnei (come i porta airpods o i famosi orecchini in silicone che si trovano sempre a ottimi prezzi). Oppure una cravatta di Saint Laurent o un portachiavi di JW Anderson.

Per alcuni grandi marchi di moda che rientrano in fasce di prezzo alte, come Prada o anche le borse di Wandler qui sopra, Vinted mette a disposizione un servizio di verifica dell’autenticità dell’articolo. Prevede che il capo venga spedito nel centro di verifica di Vinted in Germania, dove viene controllato prima di essere rispedito all’acquirente: il servizio costa 10 euro, è a carico dell’acquirente e ovviamente allunga un po’ i tempi di spedizione.

Un Dyson Airwrap

Da qualche tempo una redattrice tiene d’occhio le offerte su Dyson Airwrap, la spazzola asciuga e arricciacapelli del celebre e costosissimo marchio Dyson. Nuovo costa intorno ai 500 euro mentre su Vinted i prezzi degli articoli mai usati o in ottime condizioni si aggirano tra i 300 e i 450, meno di quello che si trova altrove anche in sconto. Vengono venduti con facilità, ma ne vengono caricati di nuovi abbastanza frequentemente.

– Leggi anche: Cose da sapere per chi vorrebbe un Dyson per i capelli, a Natale

Giochi in scatola

Per chi ha già una lista di giochi desiderati – ma potete anche usare la rubrica di consumismi Kamchatka, in cui proviamo giochi da tavolo, per trovare ispirazione – vale la pena controllare su Vinted prima di comprarli altrove. Il consiglio è di verificare con il venditore che non manchino pezzi e che siano nella lingua desiderata, essendo Vinted una piattaforma internazionale: per il resto potete iniziare da Flamecraft, Calico e Tokaido, tutti adatti ad essere regalati.

