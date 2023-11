La newsletter che vi aiuta con i regali di Natale

Come da tradizione a dicembre la newsletter di Consumismi uscirà due volte alla settimana, tutti i venerdì e i martedì dall’1 al 22 dicembre, per aiutare le sue lettrici e i suoi lettori con il difficile compito di trovare i regali di Natale. Ogni anno, infatti, la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee originali e utili per i regali di Natale e li raccoglie in articoli come questo e nella rubrica “Un regalo di Natale al giorno”, che esiste dal 2016 ed è ormai una piccola miniera di idee. Nella newsletter di dicembre ci saranno i link ai nuovi articoli che pubblicheremo, per chi vuole essere sicuro di non perderne neanche uno, e a quelli del nostro archivio, ma anche altre segnalazioni e idee che saranno soltanto lì.

Chi riceve già la newsletter di Consumismi non deve fare nulla: riceverà anche le edizioni natalizie tutti i venerdì e martedì pomeriggio dall’1 dicembre. Chi invece non la riceve può iscriversi da questa pagina: a fine dicembre potrà decidere se rimanere iscritto e continuare a ricevere la versione non natalizia della newsletter. Ci vediamo lì.

Pubblicità

– Leggi anche: 15 idee per chi i regali di Natale preferisce farli a novembre