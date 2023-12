Un regalo di Natale al giorno: -24

Da qualche anno, quando arriva dicembre, la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee nuove – e di vecchie ormai ne abbiamo moltissime – e originali utili a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Pubblichiamo quindi un regalo di Natale al giorno, ogni giorno fino al 24 dicembre e mandiamo una newsletter tutti i venerdì e i martedì con link agli articoli e altre idee. Se il regalo di oggi non fa per voi, ci riproviamo domani. Se poi proprio non ne venite a capo, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Da qualche anno online si trovano moltissimi siti (il più inflazionato nella bolla del Post è quello di Ciao Discoteca Italiana) che vendono poster con illustrazioni, testi di canzoni o locandine di film con prezzi abbordabili e molto adatti come regali. Il rischio però è sempre più quello di trovare gli stessi poster che si hanno in casa propria anche in casa di altri e annoiarsi subito. Se questa è la cosa che vi tratteneva dal regalare un poster, potete guardare la selezione di Curated Copenhagen.

È una galleria online – che spedisce anche in Italia – gestita da due sorelle danesi che scovano poster rari e stampe d’epoca negli archivi delle gallerie d’arte, da collezionisti privati e da artisti di tutto il mondo. Ci sono le locandine delle mostre di artisti celebri come Picasso, Dalì o Matisse, ma anche opere inedite e bozzetti. La sede fisica della galleria si trova a Copenhagen, per questo se avete intenzione di regalare un poster dalla loro collezione dovreste fare l’ordine con almeno tre settimane di anticipo. E proprio perché si tratta spesso di opere uniche, il consiglio è di non aspettare troppo se siete convinti dell’acquisto: poi se il pezzo che vi piace è “sold out” in molti casi c’è la possibilità di mettersi in lista d’attesa, ma essendo il frutto di un lavoro di ricerca difficilmente si troveranno più poster uguali.

Una redattrice per esempio ha comprato questo manifesto di una mostra del 1980 dell’artista francese Henri Matisse, tornato da poco disponibile. Dice che le piace soprattutto il contrasto tra il rosso acceso dello sfondo e il nero delle linee che disegnano la ballerina al centro, e che effettivamente non si è ancora stufata. Sul sito si trovano anche locandine di mostre più recenti, come quella di Marc Chagall del 2014 con una delle sue immagini più note, gli innamorati al chiaro di luna, o questa natura morta di David Hockney del 2015. Per chi invece fosse alla ricerca di poster per arredare una cameretta ce ne sono alcuni con le immagini di cartoni animati per l’infanzia, come questa locandina polacca di Pinocchio del 1962 o questa di Dumbo, sempre di un’artista polacca.

Le stampe costano mediamente dai 90 euro in su, ma si trovano delle cose interessanti anche a 50 o 60 euro (per impostare gli euro come moneta sul sito bisogna andare in basso). I poster possono essere acquistati anche già incorniciati con un sovrapprezzo che varia a seconda delle dimensioni del quadro. Incorniciare una stampa da 50 centimetri per 70 costa 72 euro in più. In quel caso però non può essere effettuato il reso. Poi, se scegliere è troppo difficile, si può sempre comprare una gift card.

