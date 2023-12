15 regali che sono piaciuti alla redazione del Post

Negli articoli e nella newsletter in cui raccogliamo idee per i regali di Natale raccontiamo spesso storie della redazione, di regali che abbiamo fatto in passato o di cose che abbiamo desiderato o comprato. Questa volta abbiamo messo insieme una lista di regali che abbiamo ricevuto e che dopo un certo tempo possiamo dire che sono stati particolarmente azzeccati, perché li abbiamo usati tanto o perché abbiamo capito quanto sarebbe difficile rinunciarvi ora che li abbiamo.

Sono quasi tutti regali impegnativi e con prezzi dai 40 euro in su (eccetto uno). Alcune sono cose palesemente utili, altre no ma pur nella loro frivolezza si sono comunque rivelate risolutive per qualche motivo. Se poi volete continuare la ricerca, qui trovate tutti gli altri regali consigliati dal Post quest’anno e in passato.

Una collana “rosario”

Una redattrice che non mette praticamente mai gioielli dice che questa “collana rosario” è l’unica che ha indossato più volte perché sta bene con tutti i colori, è poco appariscente ma allo stesso tempo risalta nel modo giusto con la sua pelle chiarissima. C’è in tre misure: a lei hanno regalato quella più corta. Costa 49 euro sul sito di Bronzallure.

Un montalatte

Un’altra redattrice ha detto che uno dei regali più apprezzati che abbia ricevuto è stato l’Aeroccino di Nespresso, cioè un montalatte che permette di fare la schiuma per il cappuccino o altre bevande a base di latte. Il suo è un modello un po’ vecchio perché è un regalo di qualche anno fa, ma è simile all’Aeroccino 4 che costa 89 euro sia sul sito di Nespresso che su Amazon.

Uno zaino

Un redattore ha risposto al sondaggio dicendo che il miglior regalo che gli venga in mente è questo zaino del marchio scandinavo Rains, che produce abbigliamento e accessori impermeabili con un design molto minimale. Dice che lo usa per andare al lavoro (quindi per trasportare il computer) e che è impermeabile, comodo e leggero. Oltre che bello da vedere, ha aggiunto qualcuno. Costa 110 euro su Zalando e su Amazon.

Un macinacaffè

«Mi hanno regalato questo macinacaffè che ogni mattina mi fa sentire come in un video YouTube di hipsterismo fuori tempo massimo con un barbuto che si fa il caffè guardando fuori dalla finestra della sua cabin nei boschi. Nonostante questo o proprio per questo l’ho usato quasi ogni mattina», ha raccontato un redattore. Ha aggiunto che è un bel regalo per chi già si fa il caffè filtrato ed è «prono agli impallinamenti scemi». Costa 119 euro, su Amazon.

Un paio di cuffie

Ormai 5 anni fa, come regalo di laurea, un redattore ha ricevuto queste cuffie con la riduzione del rumore del celebre marchio di cose audio Bose: «posso dire che dopo tutto questo tempo di uso quasi quotidiano sono ancora quasi perfette, si sentono come il primo giorno e la batteria dura tanto». Il modello più recente costa 200 euro sul sito di Bose. L’unico difetto, dice, è che dopo quattro anni si erano rovinate le imbottiture, ma cambiarle è stato piuttosto facile (si trovano facilmente online a pochi euro).

Due borsoni

Una delle persone del Post che si occupano di abbonati e abbonamenti ha ricevuto due borsoni Duffel Base Camp della North Face (un modello largamente apprezzato in redazione): una XS (120 euro) e una L (155 euro), «e da allora sono a posto sia per i weekend che per i viaggi più lunghi».

Una borraccia

Un’altra persona ha risposto che il miglior regalo che le viene in mente è la sua borraccia thermos: «me l’ha portata Santa Lucia, che se la conosco bene ha fatto un’analisi di mercato molto approfondita. E infatti dal 2011 è stata fatta sbattere ovunque e ha fatto giri incredibili ma è ancora qui con me e tiene ancora la temperatura del contenuto per un numero francamente incredibile di ore». Curiosamente è prodotta dalla marca giapponese famosa per le sue costose cuociriso: Zojirushi. Costa 41 euro.

Un altro borsone

«Ho amato questo borsone da viaggio Decathlon, che è praticamente la versione economica di quello della North Face: l’ho testato nei viaggi e nelle situazioni più disparate e oltre a essere indistruttibile ha una capienza dai 40 ai 60 litri che lo rende super versatile», ha detto un’altra persona del Post. Costa 60 euro, sul sito di Decathlon.

Un essiccatore

La persona che l’ha ricevuto dice che non l’avrebbe mai comprato ma che inaspettatamente si è trovata a usarlo spesso: «è molto comodo per smaltire frutta dimenticata e dall’aspetto terribile e una volta acceso fa tutto lui, non devo neanche ricordarmi di spegnerlo». È un modello diverso ma molto simile a questo, che costa 188 euro.

Un set di luci per la bici

Una redattrice ha detto di essere felicissima del set di luci per bici con dinamo che le hanno regalato alcuni amici, perché così non ha il problema di dimenticarle a casa o attaccate alla bici, e non deve pensare a ricaricarle. Ne avevamo scritto due anni fa (e forse non era sfuggito a quegli amici). Costano 39 euro sul sito di Decathlon.

Una giacca di pile

La persona del Post che si occupa di analisi dei dati ha risposto al sondaggio citando una giacca di pile di Patagonia ricevuta in regalo dai suoceri, «che rende potenzialmente superfluo qualunque giaccone, salvo pioggia». Costa 150 euro sul sito di Patagonia.

Un profumo

Due redattrici hanno detto di aver ricevuto in regalo un profumo che non conoscevano e che è stato un po’ un azzardo, ma che poi è piaciuto loro al punto da diventare un’abitudine quotidiana. Uno è questo di Moschino (49 euro), che la redattrice in questione dice di usare da almeno 5 anni e che descrive come «fresco, non dolce, si sentono un po’ gli agrumi ma anche il mughetto che è più delicato». L’altro si chiama Capri (75 euro): è «agrumato amaro e ha un sottofondo un po’ selvaggio e aspro, ma probabilmente sono influenzata dal nome».

Un porta spazzolino

Questo di Muji costa pochi euro e il motivo per cui è piaciuto molto a una redattrice è che, oltre a essere carino da vedere, «non fa schifo perché non si depositano acquetta e muffe sul fondo». Si trova sul sito di Muji in diversi colori.

Un sellino per la bici

Una redattrice ha scelto come regalo migliore di sempre il suo sellino della bici, che le hanno regalato nel 2010 ed è ancora «insieme a noi anche se è in pelle». Tra le altre cose perché «si sottovaluta l’importanza dei sellini comodi per chi va tanto in bici». È di Brooks e costa 95 euro su Amazon e un po’ di più sul sito del produttore.

Un blahaj

È un grosso squalo di peluche che è diventato un meme su Tumblr nel 2014 e poi virale un po’ ovunque negli anni successivi, anche se come capita spesso con queste cose non si sa bene perché. L’ha regalato a una redattrice un amico che ne stava facendo scorta in vista della possibilità che Ikea smettesse di venderli (cosa che non è successa, non ancora almeno). A lei piace moltissimo «sia per il riferimento culturale di nicchia sia perché è anche un ottimo cuscino da abbracciare o su cui appoggiarsi». Costa 25 euro sul sito di Ikea.

