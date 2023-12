Un regalo di Natale al giorno: -5

Caricamento player

Da qualche anno, quando arriva dicembre, la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee nuove – di vecchie ne abbiamo già moltissime – e originali utili a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Pubblichiamo quindi un regalo di Natale al giorno ogni giorno fino al 24 dicembre, e mandiamo una newsletter tutti i venerdì e i martedì con link agli articoli e altri consigli. Se il regalo di oggi non fa per voi, ci riproviamo domani. Poi se proprio non ne venite a capo, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Nel “regalo al giorno” di lunedì vi abbiamo consigliato alcuni siti per stampare foto, inscatolarle o incorniciarle: il regalo di oggi è sempre una fotografia ma si spende di più e si riduce al minimo il rischio che la persona che la riceve non sia soddisfatta di come è venuta. È un buono regalo di “Ricordi stampati”, un servizio presente in diverse città italiane che offre la possibilità di farsi scattare una fotografia – da soli, con la propria famiglia o anche con un animale domestico – da un fotografo o da una fotografa professionisti in uno studio e con il lavoro di post produzione incluso, e di averla stampata e incorniciata da portare a casa il giorno stesso. Della foto stampata viene fornita anche la versione digitale, buona da usare come foto profilo sui social per tutti gli anni in cui risulterà credibile.

“Ricordi stampati” è un progetto ideato dal fotografo e giornalista Settimio Benedusi e che coinvolge altri 13 fotografi con sede in cinque città italiane: Brescia, Imperia, Milano, Padova e Roma. Sul sito è possibile acquistare un buono regalo e mandarlo via mail alla persona a cui lo si vuole regalare, che potrà usarlo quando vuole. Le fotografie sono in bianco e nero e il prezzo cambia a seconda del formato della stampa: 150 euro per l’A3 (29 centimetri di larghezza per 42 centimetri di altezza), 250 euro per l’A2 (42 per 59 centimetri), 350 euro per l’A2 plus (59 per 76 centimetri) stampato su carta più pregiata, fino ai 500 euro per il formato 70 per 100, per chi ha qualcuno di cui vorrebbe incentivare la mitomania. Oltre al formato è possibile scegliere la sede dove farsi scattare la foto e il fotografo o la fotografa con cui farlo, valutando anche in base al loro stile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Santeusanio (@federicasanteusanio)

I buoni non hanno scadenza ma i fotografi sono disponibili solo in certi periodi. In generale per il periodo natalizio le sedi sono tutte aperte fino a metà gennaio, ma per ognuno c’è un calendario specifico sul sito attraverso il quale ci si può prenotare. Il soggetto lo può scegliere il cliente: dal ritratto singolo alla foto di coppia, dall’animale domestico alla famiglia intera. Un buono vale per una foto, a prescindere dal numero delle persone ritratte. I prezzi possono cambiare a seconda del fotografo: per esempio uno scatto con Oliviero Toscani, fotografo molto famoso nel mondo della pubblicità (tra le altre cose per le sue campagne di Benetton), costa mille euro, quindi è sempre meglio controllare sul sito quando si prenota.

Ne vuoi ancora?

– Qui trovi i regali dei giorni scorsi

– qui trovi una lista di 15 idee per chi ha cominciato a fare i regali a novembre (per alcune bisogna controllare di essere ancora in tempo, ma la maggior parte hanno tempi di spedizione brevi) e qui una guida a come fare regali su Vinted

– qui 15 regali che sono piaciuti alla redazione del Post

– qui tutti i regali di Natale mai consigliati da Consumismi

– e qui c’è la pagina dove iscriversi a Consumismi di Natale, la newsletter che vi aiuta coi regali di Natale.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.