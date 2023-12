Un regalo di Natale al giorno: -6

Da qualche anno, quando arriva dicembre, la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee nuove – di vecchie ne abbiamo già moltissime – e originali utili a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Pubblichiamo quindi un regalo di Natale al giorno ogni giorno fino al 24 dicembre, e mandiamo una newsletter tutti i venerdì e i martedì con link agli articoli e altri consigli. Se il regalo di oggi non fa per voi, ci riproviamo domani. Poi se proprio non ne venite a capo, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

È arrivato quel momento di dicembre in cui mancano pochi giorni lavorativi a Natale e a fare ordini online si comincia a correre il rischio di non riceverli in tempo. Tra i regali del Post che abbiamo consigliato in passato per evitare il problema ci sono stati abbonamenti a riviste cartacee, come Internazionale, a riviste online come L’Ultimo Uomo, e a servizi di ricerca e raccolta di riviste indipendenti, come Frab’s. Abbiamo messo insieme alcuni altri titoli e abbonamenti poco noti, o più di settore, che per qualche motivo ci sembrano interessanti come regali di Natale per persone che leggono e a cui piace rimanere informati su temi dal tennis al cibo, dal teatro alla cultura. La maggior parte si può acquistare online in abbonamento, mentre alcune vendono i singoli numeri come fossero libri (come la rivista del Post) e si possono comprare su Amazon con spedizione entro Natale.

Edicola 518

È un’edicola di Perugia che nel 2016 è stata presa in gestione dalla casa editrice Emergenze Publishing, formata pochi anni prima da un gruppo di artisti e giornalisti. Vende «magazine indipendenti, libri d’artista, carte anarchiche, fanzine e autoproduzioni» e propone un abbonamento che costa 250 euro all’anno (per chi vive in Italia) e prevede 12 invii con ogni volta una o più novità interessanti del mondo dell’editoria indipendente a scelta loro (si può anche pagare mese per mese ma il costo sale a 25 euro al mese).

Hystrio

È una rivista trimestrale di teatro e spettacolo che esiste dagli anni Ottanta e si è di volta in volta rimodernata. Esce a gennaio, aprile, luglio e ottobre e l’abbonamento per chi vive in Italia costa 40 euro. La redattrice del Post che lo legge dice che è il modo migliore che ha trovato per rimanere aggiornata sul mondo del teatro, e imparare a orientarsi tra teatri e spettacoli visto che non può vedere tutto. Potete pensarci per quella persona che ogni anno riceve in regalo almeno un abbonamento a teatro e ha già letto Colpo di teatro, il numero della rivista del Post Cose spiegate bene dedicata a questo argomento.

La Revue Dessinée

È la versione italiana di una rivista nata in Francia nel 2013 che pubblica inchieste giornalistiche a fumetti. Per farvi un’idea di cos’è un’inchiesta a fumetti potete leggere questa su Amazon intitolata Carne da cartone che hanno pubblicato sul sito. L’abbonamento di un anno alla versione in PDF costa 39 euro, e a quella cartacea 78.

L’Integrale

L’Integrale è una rivista-libro dedicata al cibo, al vino e alla cultura attorno a queste due cose, che esiste dal 2020 e raccoglie reportage e saggi di approfondimento. Da giugno è pubblicata da Iperborea, la stessa casa editrice della rivista del Post Cose spiegate bene. Per farvi un’idea, potete leggere l’estratto che avevamo pubblicato qui per l’uscita dell’ultimo numero. Non ha un piano di abbonamenti, ma i numeri arretrati si possono comprare su Amazon a 18 euro e arrivano entro Natale.

Readly

È un servizio online che permette di leggere da computer, tablet e smartphone decine di riviste tra cui Vogue, Elle Decor, Focus, Time, Rolling Stone, Vanity Fair, GialloZafferano e Wired. Al momento gli abbonamenti sono leggermente in sconto: quello da 3 mesi costa 43 euro, quello da 6 81 e quello da un anno 153.

Sotto il Vulcano

È una rivista trimestrale diretta da Marino Sinibaldi, giornalista e saggista che si occupa di libri e letteratura da molti anni e che è tra le molte cose anche l’autore di Timbuctu, il podcast quotidiano del Post che “parla con i libri”. Il sottititolo di Sotto il Vulcano è idee/narrazioni/immaginari: dentro ci sono contributi in forma di fiction, reportage, interviste, versi e fumetti scritti da autori più e meno famosi. Tra quelli più famosi ci sono Zerocalcare, Milo Manara, Donatella Lattanzi, Fumettibrutti, Dario Bressanini, Telmo Pievani, ma anche Annie Ernaux. Per ora sono usciti 8 numeri (l’ultimo è Gli inizi ed è curato da Valeria Parrella) più un extra intitolato I fumetti ci salveranno uscito il 31 ottobre. Costano tra i 15 e i 17 euro e se si ordinano oggi arrivano in tempo per Natale.

Il tennis italiano

Esiste dal 1929 ed è la più antica rivista sul tennis al mondo. Da quest’anno è pubblicata dalla casa editrice Fandango, è diventata bimestrale e ha cambiato formato e anche un po’ contenuti: nel primo numero di questa nuova linea si promettevano «contaminazioni legate alla letteratura, al cinema e allo spettacolo» e «contributi di grandi scrittori, fumetti, illustrazioni». Quest’anno in Italia il tennis è stato più seguito del solito per via di una serie di vittorie, e un abbonamento potrebbe essere un regalo interessante per una persona che ha scoperto o riscoperto la passione per questo sport. Se si compra un abbonamento annuale alla rivista cartacea entro il 31 dicembre si spendono 47 euro, mentre l’abbonamento digitale costa 30 euro.

