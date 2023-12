Un regalo di Natale al giorno: -8

Da qualche anno, quando arriva dicembre, la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee nuove – di vecchie ne abbiamo già moltissime – e originali utili a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Pubblichiamo quindi un regalo di Natale al giorno ogni giorno fino al 24 dicembre, e mandiamo una newsletter tutti i venerdì e i martedì con link agli articoli e altri consigli. Se il regalo di oggi non fa per voi, ci riproviamo domani. Poi se proprio non ne venite a capo, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Dallo scorso Natale il Post ha pubblicato altri quattro numeri della sua rivista-libro Cose spiegate bene, inaugurata a maggio del 2021. E nello specifico: uno che spiega bene la geografia, uno che spiega bene il teatro, uno che spiega bene il giornalismo e uno che spiega bene il Natale. Non abbiamo la presunzione di dar per scontato che tra questi ci sia almeno un argomento che possa interessare le persone a cui dovete ancora fare un regalo, ma ammetterete che è un assortimento abbastanza vario da poter incontrare i gusti di un ampio gruppo di lettrici e lettori. Poi, se siete nuovi di qui, potete ampliare le probabilità di trovare una compatibilità guardando anche i numeri degli anni scorsi.

Il numero dedicato alla geografia s’intitola La Terra è rotonda: non parla solo della materia scolastica che alcuni ricordano come eccitante (molte più persone di quante si potrebbe pensare, abbiamo scoperto in questi mesi) e altri troppo nozionistica (ma sì, contiene effettivamente anche un quiz sulle capitali difficili). Si parla tra le altre cose di riscaldamento globale, Google Maps, geopolitica, disegno delle metropolitane, fusi orari e canale di Panama. Potrebbe interessare a quella vostra amica che vince a tutti i quiz sulle bandiere o a quel vostro zio che fa un viaggio appena può, ma sappiamo che è stato molto apprezzato anche da persone curiose del mondo in generale. Si trova in molte librerie, su Amazon, IBS, Feltrinelli, Bookdealer e sul sito del Post.

Colpo di teatro è il numero dedicato – indovinate? – al teatro: una forma di intrattenimento peculiare, perché accoglie un pubblico più contenuto rispetto ad altre ed è a suo modo irripetibile. In questo numero si parla, fra le altre cose, della differenza fra teatri grandi e piccoli, delle economie, del pubblico, delle compagnie, dell’architettura e delle professioni specifiche del teatro, e poi di teatri, autori, attrici e attori famosi. Se avete una cugina che si è iscritta al corso di recitazione della scuola e ora sogna di far parte di una compagnia teatrale, potrebbe essere un regalo azzeccato. Oltre che in libreria si può comprare su Amazon, IBS, Feltrinelli, Bookdealer e sul sito del Post.

A settembre è uscito invece Voltiamo decisamente pagina, il più ricco e lungo di tutti i numeri di Cose spiegate bene usciti fin qui perché è anche quello su cui avevamo più cose da dire, parlando di giornali e giornalismo. È un libro per capire su quali regole e meccanismi si basano le scelte e le decisioni di chi fa i giornali, come leggerli meglio e comprendere meglio quello che ci succede intorno. Si parla per esempio di come si diventa giornalisti, del linguaggio usato sui giornali e di cosa sta succedendo ai più famosi quotidiani italiani e stranieri. E poi ci sono storie grandi e piccole che vanno da cosa successe nelle redazioni dei grandi quotidiani la notte in cui morì Lady Diana, ai cambiamenti nelle riviste di moda, allo scoop sulle dimissioni del Papa, al successo della Settimana Enigmistica. Da regalare a chi i giornali li legge, critica e commenta spesso, o a chi si sta approcciando a una carriera nel mondo dell’informazione. Anche qui, potete comprarlo in libreria, su Amazon, IBS, Feltrinelli, Bookdealer e sul sito del Post.

Infine, per i vostri amici e parenti che avrebbero voluto nascere in Lapponia, ma ancora di più per quelli notoriamente resistenti ad alberi addobbati, lucine, regali e Mariah Carey è uscito A Natale tutti insieme. Oltre ad approfondimenti su renne, Trivial Pursuit e Una poltona per due, infatti ci trovate un articolo contro il Natale, una dissertazione di Arianna Cavallo sulle cose che non sopporta del Natale, una risposta alla domanda «perché qualcuno detesta la musica di Natale?», e la storia dell’uccisione di Babbo Natale. E per chi è arrivato a leggere fin qui, c’è anche un articolo sulle cose che abbiamo imparato in almeno sette anni di questa rubrica del Post sui regali. È in vendita sempre sul sito del Post, su Amazon, IBS, Feltrinelli, Bookdealer e in libreria.

