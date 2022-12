Un regalo di Natale al giorno: -5

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche i prossimi non faranno per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Mancano cinque giorni al 25 dicembre: alcuni e-commerce garantiscono le spedizioni entro Natale ancora per tutto oggi o domani (e qualcuno anche fino a giovedì) ma per sicurezza i nostri regali da qui in avanti saranno solo cose che si possono acquistare online e non devono essere spedite. Quello di oggi è un abbonamento e va bene per persone appassionate di sport, soprattutto di calcio, e a cui piaccia leggere articoli, ascoltare podcast e sostenere progetti editoriali indipendenti che facciano bene entrambe le cose.

L’Ultimo Uomo è una rivista online di sport fondata nel 2013 da un gruppo di appassionati e diretta da Daniele Manusia e Emanuele Atturo. Nato con aspirazioni simili a quelle di progetti internazionali ambiziosi, ha introdotto un modo diverso di fare informazione sportiva in Italia, occupando uno spazio di “approfondimento” sullo sport che prima era vuoto, con articoli più lunghi e riflessioni meno volatili rispetto alle consuetudini delle testate sportive italiane.

Nel 2018 l’Ultimo Uomo era diventato proprietà di Sky ma dal primo ottobre di quest’anno è tornato a essere un progetto indipendente e si è congiunto con una piattaforma di podcast sportivi che i suoi autori avevano creato nel frattempo: Fenomeno. Per sostenersi e crescere ha avviato una campagna abbonamenti non molto diversa da quella del Post: la maggior parte delle cose che pubblicano infatti continua a essere aperta e gratuita, ma ci sono alcuni contenuti aggiuntivi per gli abbonati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da l’Ultimo Uomo (@lultimouomo)

Nello specifico, solo gli abbonati possono ascoltare una puntata a settimana di Che partita hai visto, podcast di commento della più importante partita in calendario, leggere alcuni articoli speciali e una newsletter settimanale curata dalla redazione con articoli, «giocate eccezionali, partite random del passato» e il calendario degli eventi del weekend. Inoltre ogni mese, fuori dalle sessioni di calciomercato, solo per gli abbonati esce una puntata aggiuntiva di Pendolino, che è appunto il podcast sul calciomercato che esce in estate e a gennaio.

L’abbonamento mensile a l’Ultimo Uomo costa 6 euro al mese, quello annuale 60 euro, e qui ci sono tutte le informazioni che servono per regalarlo.

I due direttori dell’Ultimo Uomo hanno anche un noto podcast sul calcio, La Riserva, che conducono insieme a Simone Conte (che forse qualcuno conoscerà per Wembley, il podcast del Post sugli ultimi Europei di calcio) e che si può ascoltare e sostenere separatamente su Patreon.

