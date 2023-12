Un regalo di Natale al giorno: -4

Caricamento player

Da qualche anno, quando arriva dicembre, la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee nuove – di vecchie ne abbiamo già moltissime – e originali utili a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Pubblichiamo quindi un regalo di Natale al giorno ogni giorno fino al 24 dicembre, e mandiamo una newsletter tutti i venerdì e i martedì con link agli articoli e altri consigli. Se il regalo di oggi non fa per voi, ci riproviamo domani. Poi se proprio non ne venite a capo, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Un abbonamento a una piattaforma di streaming può essere un buon regalo sia per chi non ne ha e si lamenta sempre di non poter vedere le nuove serie di cui si parla, che per chi ne ha già molti e li sfrutta tutti. L’ultima arrivata e probabilmente anche la meno diffusa in Italia è Paramount+: negli ultimi tempi alcune persone del Post l’hanno provata soprattutto perché erano curiose di vedere The Curse, una serie tv della casa di produzione indipendente A24 con Emma Stone di cui si è parlato molto bene. Secondo Gabriele Niola, il giornalista che si occupa di cinema sul Post e che cura la newsletter per abbonati Dicono che è bello – dedicata proprio alle novità e ai contenuti meno pubblicizzati delle piattaforme di streaming – non è però l’abbonamento più interessante tra quelli meno diffusi: lui consiglia piuttosto Apple TV+ o MUBI, a seconda che la persona a cui volete fare un regalo preferisca il cinema statunitense o una selezione più internazionale.

MUBI è una piattaforma che nasce per distribuire su internet film d’autore e provenienti da festival, che non entrano a far parte dei circuiti di distribuzione mainstream: è una buona idea regalo per una persona che se ne intende un po’ di cinema e che magari è stufa delle proposte commerciali delle piattaforme più diffuse. Ci sono dentro film vecchi ma anche recentissimi, e ne arrivano di nuovi ogni mese. Per esempio, tra quelli di cui si è parlato quest’anno, ci sono Aftersun (la regista, Charlotte Wells, è scozzese e l’attore protagonista, Paul Mescal, era stato candidato agli Oscar: è tra i migliori film del 2022 secondo il New York Times); Passages (di produzione francese e regista, Ira Sachs, statunitense: è stato presentato al Sundance Film Festival ed è stato uno dei film più discussi negli ultimi mesi) e Strange Way of Life, il cortometraggio western diretto da Pedro Almodóvar e interpretato da Pedro Pascal e Ethan Hawke. Tra le altre cose MUBI contiene rassegne tematiche: l’ultima è quella dedicata ai fratelli Shaw, che hanno fondato il cinema d’arte marziale cinese moderno negli anni Settanta. Consigliamo anche Ninjababy e Shiva Baby, che a parte il titolo non hanno niente in comune ma sono entrambi bei film. Ci sono anche quattro film di Alice Rohrwacher, se conoscete qualcuno che l’ha scoperta con La chimera.

Si può regalare l’abbonamento da 3 mesi a 36 euro oppure quello da un anno a 90.

Apple TV+ è la piattaforma di streaming di Apple e in Italia esiste dal 2019: a differenza di Netflix o Prime Video fa una selezione più rigida e le novità ogni mese sono poche – in media un film e una serie – ma si vede che non sono scelte a caso solo per arricchire l’offerta. Insomma è un regalo che non va bene per chi guarda tantissime cose, ma è molto adatto a chi ne guarda poche e vuole andare quasi a colpo sicuro. Il catalogo contiene diverse serie che negli anni sono state piuttosto apprezzate, come The Morning Show, Ted Lasso, Scissione, The Afterparty, Bad Sisters e Shrinking. A fine ottobre ha cominciato a mettere a disposizione anche una selezione di contenuti per bambini. Tra le cose consigliate in Dicono che è bello ci sono il film del regista greco Christos Nikou Fingernails (con Jeremy Allen White); la serie tv Slow Horses, con Gary Oldman, tratta dai romanzi di Mick Herron che sull’unità Slough House dell’MI5, il servizio segreto britannico in cui vanno a finire gli agenti peggiori; la docuserie John Lennon: Murder Without a Trial, che racconta l’omicidio di John Lennon nel 1980 attraverso immagini, testimonianze e ricostruzioni dell’epoca. L’abbonamento a Apple TV+ costa 10 euro al mese e non c’è un modo per comprarlo e regalarlo direttamente, ma potete acquistare un buono Apple dall’importo che volete e regalare quello (poi la persona potrà spenderlo per farsi un abbonamento).

