Il 2023 nelle ricerche su Google

Caricamento player

Come ogni dicembre Google ha realizzato una lista delle cose più cercate sul suo motore di ricerca, nel mondo e nei singoli paesi, nell’anno precedente. Non è una lista delle cose più cercate in assoluto, perché alcune – come le previsioni del tempo o i risultati delle partite di calcio, per dirne alcune – sono sempre ai primi posti e se venissero considerate renderebbero tutte le classifiche molto simili. Per questo motivo, Google mette insieme queste liste inserendo i termini di ricerca che in quest’anno hanno avuto una crescita rilevante rispetto all’anno precedente.

Di seguito abbiamo messo insieme le liste delle cose più cercate in Italia, mentre qui ci sono quelle più cercate nel mondo. L’anno scorso gran parte delle ricerche era legata al tennis, argomento verso cui gli italiani hanno mostrato interesse anche quest’anno. Hanno generato grande curiosità anche la morte di Silvio Berlusconi, la serie tv Mare fuori e, come prevedibile, la guerra tra Israele e Hamas.

Pubblicità

Personaggi

Nelle prime due posizioni della lista dedicata ai personaggi – e in cui vengono considerate soltanto persone vive – ci sono due sportivi: il tennista italiano Jannik Sinner, quarto nel ranking maschile e tra i vincitori della Coppa Davis, la principale competizione di tennis a squadre per nazionali, e il calciatore belga Romelu Lukaku, che durante l’estate aveva lasciato l’Inter per andare alla Roma. Ci sono anche due donne legate alla politica, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e la deputata di Forza Italia Marta Fascina, anche ex compagna di Silvio Berlusconi, e Andrea Giambruno, giornalista Mediaset ed ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Chiara Francini, al sesto posto, aveva avuto molta visibilità all’inizio dell’anno dopo il suo monologo a Sanremo, mentre Francesca Fagnani, al nono posto, è la conduttrice di Belve, uno dei programmi televisivi il cui successo è maggiormente cresciuto nell’ultimo anno, e anche lei era stata conduttrice a Sanremo.

1. Jannik Sinner

2. Romelu Lukaku

3. Peppino di Capri

4. Shakira

5. Marta Fascina

6. Chiara Francini

7. Elly Schlein

8. Andrea Giambruno

9. Francesca Fagnani

10. Luisa Ranieri

Addii

Quest’altra lista è invece dedicata alle persone molto cercate perché morte nel corso dell’anno. Al primo posto c’è Maurizio Costanzo, che era uno dei più noti conduttori televisivi italiani, e al secondo Silvio Berlusconi, il più influente e controverso politico italiano degli ultimi trent’anni, imprenditore di enorme successo e presidente del Consiglio per quattro volte tra il 1994 e il 2011. Al terzo posto c’è il nome di Matteo Messina Denaro, che era considerato il capo di Cosa Nostra ed era uno dei più noti e importanti mafiosi italiani. Michela Murgia, intellettuale, attivista e scrittrice italiana morta ad agosto a 51 anni, è al nono posto.

1. Maurizio Costanzo

2. Silvio Berlusconi

3. Matteo Messina Denaro

4. Toto Cutugno

5. Gianluca Vialli

6. Francesco Nuti

7. Matthew Perry

8. Tina Turner

9. Michela Murgia

10. Gina Lollobrigida

Perché…?

In questa categoria, come accaduto spesso negli anni scorsi, le domande degli italiani su Google sono sempre molto varie, e spaziano dalla politica, allo sport a cose decisamente più strane. Si va dal perché della guerra tra Israele e Hamas al perché il conduttore televisivo Fabio Fazio non lavora più in Rai. Ci si chiede anche perché si festeggiano il Ferragosto e l’8 marzo, perché il calciatore nigeriano del Napoli Victor Oshimen porta la mascherina e perché la Juventus ha perso 15 punti in classifica.

1. La guerra in Israele e Gaza

2. Iacchetti conduce da casa

3. Si festeggia il Ferragosto

4. Fazio lascia la Rai

5. Edoardo è stato squalificato

6. Osimhen porta la mascherina

7. La Juve ha perso 15 punti

8. Si festeggia l’8 marzo

9. Non c’è Teo Mammucari

10. È morto Maurizio Costanzo

Cosa significa…?

Un’altra lista di domande è composta da quelle che chiedono il significato di parole o espressioni: il “cosa significa” più cercato riguarda il “lutto nazionale”, il secondo la parola “transgender” (a cui Il Post aveva risposto qui) e il terzo la parola “implosione”, cercata probabilmente in relazione all’implosione del sommergibile Titan dello scorso giugno. Al nono posto c’è la parola “armocromista”, di cui si era parlato molto lo scorso maggio, dopo che la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein aveva detto in un’intervista alla rivista di moda Vogue di averne consultata una.

1. Lutto nazionale

2. Transgender

3. Implosione

4. Apayinye

5. Noos

6. Papa Emerito

7. Sinologa

8. Aschenazita

9. Armocromista

10. Sexting

Serie TV

Google mette insieme delle liste anche su attori, film e serie tv più cercate. Quella sulle serie può suggerire anche quali siano state le più guardate. Al primo posto c’è Mare fuori, serie incentrata sulle vicende dei detenuti e del personale di un immaginario IPM (Istituto Penali per i Minorenni) di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. Al secondo posto c’è la fiction Mediaset Buongiorno, mamma!, e al terzo Lidia Poët, serie Netflix dedicata alla prima donna a entrare nell’ordine degli avvocati in Italia.

1. Mare Fuori

2. Buongiorno, mamma!

3. Lidia Poët

4. One Piece

5. Mercoledì

6. The Last of Us

7. Terra amara

8. Fiori sopra l’inferno

9. Ginny and Georgia

10. La ragazza e l’ufficiale