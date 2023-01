La Juventus verrà penalizzata di 15 punti in classifica

La Corte d’Appello della Federcalcio italiana (FIGC) ha accolto le richieste della procura federale nel caso riguardante le cosiddette plusvalenze false che coinvolgeva nove squadre, tra cui la Juventus, che come principale imputata è stata sanzionata con 15 punti di penalità nella classifica del campionato in corso, e non 9 come aveva chiesto inizialmente la procura.

Oltre ai punti di penalizzazione, il tribunale ha imposto il divieto di mantenere incarichi ufficiali per almeno un anno all’attuale direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, e agli ex dirigenti Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro dieci giorni, mentre la Juventus avrà tempo un mese per fare ricorso. Le altre otto squadre coinvolte nel processo sono state invece prosciolte.

Le sanzioni erano state richieste in giornata dalla procura alla Corte d’Appello, l’organo incaricato di decidere se riaprire o meno il processo sportivo a carico della Juventus e delle altre otto società accusate di aver manipolato i loro bilanci nel corso degli anni ricorrendo alle plusvalenze fittizie, ossia lo scambio sistematico di giocatori a prezzi ritenuti non congrui al loro valore per sistemare artificiosamente i bilanci.

Lo scorso maggio si era tenuto un primo processo sportivo sullo stesso caso, ma allora le richieste della procura non erano state accolte. Il Tribunale federale aveva prosciolto i dirigenti della Juventus e delle altre società per l’impossibilità di stabilire univocamente il valore dei calciatori e di conseguenza la presenza o meno di irregolarità nei bilanci tramite l’uso di plusvalenze false.

L’inchiesta della procura sportiva era però stata riaperta in seguito ai contenuti emersi durante le indagini della giustizia ordinaria condotte dalla procura di Torino su altre presunte irregolarità nei bilanci della Juventus, le stesse che avevano portato alle dimissioni del suo interno consiglio d’amministrazione. Secondo l’accusa i nuovi elementi, tra cui documenti societari e intercettazioni tra dirigenti, evidenziavano l’intenzionalità delle manipolazioni.

Questi nuovi elementi non hanno invece modificato le posizioni delle altre squadre: Genoa, Sampdoria, Empoli, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e Novara, tutte prosciolte come era già accaduto lo scorso maggio.

Con i 15 punti di penalità ricevuti la Juventus passa momentaneamente dal terzo posto in classifica con 37 punti (tra Milan e Inter) al decimo posto con 22 punti (tra Fiorentina e Bologna).