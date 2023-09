Sull’app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast è disponibile Dieci risposte sui migranti, un podcast che mette insieme dieci grosse questioni legate alla migrazione emerse negli ultimi tempi nel dibattito pubblico italiano per via dell’aumento degli arrivi di migranti via mare, e delle decisioni prese dal governo di Giorgia Meloni. Il podcast ha dieci puntate, tutte non più lunghe di dieci minuti e tutte già disponibili. Non si devono ascoltare in fila e non c’è un ordine preciso da seguire: ciascuna puntata risponde a una domanda, ed è autonoma.

Si parla del perché sono aumentati gli sbarchi, perché proprio a Lampedusa, di cosa significhi concretamente «fermare le partenze», cosa ha fatto e non ha fatto l’Europa, della possibilità di attuare un «blocco navale», del ruolo delle ong nel soccorso in mare, e così via. Dieci risposte sui migranti è stato curato da Luca Misculin e dalla redazione del Post. Luca Misculin è un giornalista del Post che si occupa da tempo di immigrazione, fra le altre cose, e che a marzo aveva realizzato il podcast La Nave a bordo della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere che soccorre i migranti nel Mediterraneo.

Questo è il trailer dei Dieci risposte sui migranti. Le altre puntate sono qui.

