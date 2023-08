Marcell Jacobs è stato eliminato nella semifinale dei 100 metri ai Mondiali di atletica

Il velocista italiano Marcell Jacobs è stato eliminato nella semifinale dei 100 metri piani dei Mondiali di atletica in corso a Budapest, in Ungheria. Jacobs è arrivato quinto impiegandoci 10 secondi e 5 centesimi, 25 centesimi in più rispetto al tempo con cui vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo e stabilì l’attuale record europeo. È un risultato deludente ma anche atteso, visto che Jacobs non era arrivato ai Mondiali in forma, e non aveva fatto una prestazione brillante nemmeno nella batteria. Erano 71 giorni che non partecipava a una gara ufficiale, e quello di oggi è comunque il suo miglior tempo stagionale.

Dopo la gara, Jacobs ha detto: «Sapevo che non sarebbe stato facile. Mi manca gareggiare, potevo stare a casa da questo Mondiale ma ho deciso di metterci la faccia. Non ho paura di essere sconfitto. So che questo non è il mio livello ma ho dato tutto quello che potevo dare». Le sue condizioni sono sembrate comunque in miglioramento rispetto a ieri, e c’è qualche speranza che possa fare bene nella staffetta 4×100 insieme ai compagni della delegazione italiana Filippo Tortu, Lorenzo Patta e uno tra Samuele Ceccarelli e Fausto Desalu.

Dopo lo straordinario e inatteso successo alle Olimpiadi di Tokyo, dove aveva vinto l’oro anche nella staffetta 4×100 con la squadra italiana, Jacobs ha corso poco e ha avuto diversi problemi fisici. Le sue uniche vittorie le aveva ottenute nel 2022, con tempi non proprio entusiasmanti, ai Mondiali indoor (sui 60 metri) e agli Europei. Nell’ultimo anno ha corso i 100 metri solo una volta e in diverse altre occasioni ha ritirato la sua partecipazione a pochi giorni dalle gare, sempre per piccoli fastidi fisici. La prestazione di oggi ai Mondiali indebolisce le speranze che possa ripetere i successi di Tokyo alle Olimpiadi del prossimo anno a Parigi.

Alla luce di queste delusioni, per qualcuno il risultato di Tokyo fu un’eccezione, per altri il suo talento è stato mal gestito (da lui stesso, dal suo staff o dalla federazione di atletica). È comunque vero che l’atletica leggera, e in particolare i 100 metri, sono un’attività d’élite in cui basta cambiare pochi dettagli (le scarpe, la dinamica di corsa o certe posizioni, magari in conseguenza di piccoli fastidi o infortuni) per alterare notevolmente prestazioni e risultati. E che, come spesso si nota solo quando sono gli atleti stessi a ricordarlo, anche la parte psicologica è determinante.

I Mondiali di atletica sono cominciati sabato. L’Italia ha già vinto due medaglie, una d’argento con Leonardo Fabbri nel getto del peso, una di bronzo con Antonella Palmisano nella 20 chilometri di marcia, disciplina di cui è campionessa olimpica in carica. Due medaglie erano state quelle vinte dalla delegazione italiana ai Mondiali dell’anno scorso a Eugene (Stati Uniti): per i prossimi giorni c’è attesa in particolare per Gianmarco Tamberi, campione olimpico in carica del salto in alto, che si è già qualificato per la finale a Budapest anche se è sembrato un po’ in difficoltà. Altre atlete e atleti su cui sono riposte le speranze della delegazione sono Larissa Iapichino e Mattia Furlani nel salto in lungo. Massimo Stano, campione olimpico della marcia 20 km a Tokyo, si è invece ritirato dalla sua gara di ieri.