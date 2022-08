Marcell Jacobs è campione europeo dei 100 metri

L’atleta italiano Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri agli Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera, in Germania. Jacobs era il grande favorito della finale, essendo il campione olimpico in carica della disciplina, ma arrivava da un infortunio che lo aveva fatto ritirare dai recenti Mondiali di atletica a Eugene, negli Stati Uniti. Jacobs ha vinto correndo in 9.95 secondi, il suo miglior tempo stagionale.