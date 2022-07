Il campione olimpico Marcell Jacobs ha rinunciato alle semifinali dei 100 metri piani ai Mondiali di atletica per un problema fisico

L’atleta italiano Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani a Tokyo 2020, ha rinunciato alle semifinali dei 100 metri piani ai Mondiali di atletica in corso a Eugene (Stati Uniti) per un problema fisico. Jacobs, che era ovviamente uno degli atleti più attesi in pista, arrivava a Eugene dopo settimane in cui non era stato in forma, e a due ore dalla semifinale ha dovuto ritirarsi per una contrattura al grande adduttore della coscia destra. La finale, che si è corsa nella notte italiana tra sabato e domenica, è stata vinta dallo statunitense Fred Kerley con un tempo di 9”88.

Già nella batteria Jacobs aveva corso con un tempo di 10”04, che gli aveva dato soltanto la decima posizione. Per ora non è ancora stato ufficializzato il suo ritiro dalla staffetta 4×100, altra disciplina in cui l’Italia detiene la medaglia d’oro olimpica, ma sembra comunque probabile.