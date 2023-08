I due grandi incendi boschivi in Canada

In Canada sono in corso due grandi incendi boschivi in zone diverse del paese. Uno è nella provincia della Columbia Britannica, intorno alla città di West Kelowna, nel sud-ovest del paese: in 24 ore si è esteso quasi fino a 70 chilometri quadrati, e dato che le fiamme si sono avvicinate molto alle case è stato dichiarato lo stato di emergenza e a circa 15mila persone è stato dato ordine di evacuare dalla zona. L’altro incendio è in corso nei Territori del Nord-Ovest, vicino alla città di Yellowknife, la capitale della provincia, dove sono state fatte evacuare circa 22mila persone. Per il momento non ci sono state notizie di persone ferite o morte a causa degli incendi.

Dall’inizio dell’estate il Canada è stato interessato da numerosi grandi incendi: quest’anno sono bruciati quasi 137mila chilometri quadrati di territorio in più di cinquemila incendi. Anche se ogni anno nel paese si verificano degli incendi di vegetazione è un dato particolarmente alto: nei precedenti sette anni non erano mai bruciati più di 42mila chilometri quadrati all’anno.

Per lasciare spazio ai mezzi di soccorso lo spazio aereo attorno all’aeroporto internazionale di Kelowna – la città più grande vicina a West Kelowna – è stato chiuso a tutti gli aerei fatta eccezione per quelli dei pompieri. Molte case sono già state distrutte, ma il contenimento dell’incendio è ancora in corso quindi non c’è ancora una stima complessiva dei danni. Le autorità provinciali della Columbia Britannica si aspettano che per tutto il fine settimana le condizioni non miglioreranno perché il territorio è interessato da forti venti che favoriscono la propagazione nelle fiamme. Si teme che nella provincia si possano sviluppare anche altri incendi.

Attualmente gli incendi in corso nella sola Columbia Britannica sono 381, di cui 166 ancora non contenuti dai vigili del fuoco. Quelli vicino a centri abitati sono più di una decina.

Gli incendi in Canada sono comuni nella stagione da giugno ad agosto e finora la peggiore estate era stata quella del 1989, quando bruciarono circa 78mila chilometri quadrati di boschi in tutta la stagione: un record ampiamente superato quest’anno. Gli incendi sfruttano condizioni meteorologiche anomale, favorite e sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Le alte temperature registrate in Canada hanno fatto sciogliere la neve più in fretta e seccare la vegetazione, favorendo l’espansione degli incendi di vegetazione una volta che sono stati innescati.

