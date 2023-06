I moltissimi incendi in Canada

Da settimane in Canada sono in corso centinaia di grossi incendi, in quasi tutte le province del paese, da est a ovest. Gli incendi sono particolamente numerosi e intensi nelle province orientali, e il fumo che stanno provocando sta generando dense nubi di fumo che stanno coprendo i cieli di molte città, sia canadesi che statunitensi. Il fumo ha causato, tra le altre cose, la cancellazione di diversi voli e la chiusura di alcune scuole per precauzione: inoltre gli abitanti di molte città sono stati invitati a usare mascherine e a non uscire di casa.

Attualmente ci sono 413 incendi attivi in Canada, di cui 249 ritenuti fuori controllo, e circa 26mila persone sono state evacuate. La maggior parte degli incendi è in corso nella provincia orientale del Quebec, e in altre province dell’est del paese, ma ce ne sono molti anche a ovest.

Quella in corso è una delle peggiori stagioni di incendi nella storia canadese: dall’inizio dell’anno in Canada sono bruciati circa 33mila chilometri quadrati di terreni, 13 volte di più rispetto alla media degli ultimi 10 anni (stando alle ultime rilevazioni ufficialmente diffuse domenica).

Solitamente gli incendi in Canada sono più comuni nelle province occidentali, ed è un fatto piuttosto inusuale che se ne formino contemporaneamente in così tante zone diverse. Gli incendi sono causati soprattutto dall’attività umana e dai fulmini, ma si sviluppano così tanto e sono più probabili a causa delle condizioni climatiche, con l’aumento delle temperature e le minori piogge che rendono la vegetazione più secca e infiammabile.

Gli incendi erano cominciati ad aprile nella British Columbia e nell’Alberta, nella parte occidentale del Canada. Nelle settimane seguenti se n’erano formati anche a est, nelle province della Nuova Scozia, del Quebec e dell’Ontario. Mentre quelli occidentali sono in gran parte sotto controllo, quelli che si sono sviluppati a est si continuano a espandere.