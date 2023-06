Diverse città statunitensi e canadesi sono immerse nel fumo a causa di grossi incendi nella provincia canadese del Quebec

In diverse aree degli Stati Uniti e del Canada si è diffuso un denso fumo causato da alcuni grossi incendi in corso nella provincia canadese del Quebec: da ieri circolano immagini e video di città statunitensi, tra cui New York, completamente immerse nel fumo, che rende l’aria grigiastra e in alcuni casi arancione, a seconda della luce. Martedì l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (EPA) ha emesso allerte sulla qualità dell’aria in diversi stati, tra cui New England, Illinois, Wisconsin, Connecticut e Minnesota.

La maggior parte del fumo proviene dalla provincia canadese del Quebec, dove al momento sono in corso circa 160 incendi. Le città più a rischio per la qualità dell’aria sono proprio quelle canadesi: l’allarme più grave riguarda Ottawa, dove il governo ha detto che la pessima qualità dell’aria presenta al momento un «rischio molto elevato» per la salute delle persone, che sono state invitate a non uscire di casa.