Ci sono centinaia di incendi nel nord ovest del Canada: è stata ordinata l’evacuazione di una città di circa 20mila abitanti

Nel nord ovest del Canada sono in corso centinaia di incendi per cui è stata ordinata l’evacuazione di un’intera città da circa 20mila abitanti: Yellowknife, la capitale dei Territori del Nord Ovest, una delle tredici divisioni amministrative del Canada e quella in cui sono attualmente in corso gli incendi. Solo in quest’area ce ne sono 230, e mercoledì ce n’erano altri 1.067 nel resto del paese.

L’evacuazione di Yellowknife è stata ordinata mercoledì sera dal governo locale: agli abitanti delle quattro aree più a rischio è stato ordinato di evacuare il prima possibile, gli altri avranno tempo fino a venerdì alle 12. Moltissime persone hanno già lasciato la città in automobile: per chi non possiede veicoli sono state organizzate evacuazioni aeree, iniziate giovedì. L’ordine di evacuazione vale anche per Ndilo e Dettah, due comunità delle Prime Nazioni, uno dei gruppi in cui sono suddivise le popolazioni indigene che vivono in Canada, vicine a Yellowknife. Giovedì mattina erano già state evacuate oltre 6mila persone. Nel frattempo, come già successo nelle scorse settimane, il fumo denso provocato dagli incendi si è esteso fino a raggiungere gli Stati Uniti, dove in Minnesota è stata emessa un’allerta sulla qualità dell’aria.

