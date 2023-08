Giovedì a Madrid si riunirà per la prima volta il Parlamento spagnolo, a tre settimane dalle elezioni politiche di fine luglio in cui nessuna coalizione è riuscita a ottenere una maggioranza sufficiente per formare il governo. La prima votazione prevista riguarda la formazione della “Mesa” della Camera, cioè l’ufficio di presidenza: è un organo estremamente importante nel sistema spagnolo, perché decide quali mozioni ammettere alla discussione parlamentare e ha una grossa influenza sull’andamento dell’attività legislativa.

In questo momento la votazione per la Mesa (che è composta dal presidente della Camera più quattro vicepresidenti e quattro segretari) è doppiamente importante, perché le discussioni e le alleanze che si formeranno tra i partiti sono di fatto un anticipo delle alleanze che si formeranno per il voto di fiducia al nuovo governo: dal voto per la Mesa si potrà dunque capire quale delle due coalizioni ha le migliori possibilità di ottenere abbastanza seggi per raggiungere la maggioranza, o se invece la Spagna rischia di andare a nuove elezioni.

Pubblicità

Attualmente la situazione tra le coalizioni di sinistra e di destra è di perfetta parità: la maggioranza assoluta della Camera del parlamento spagnolo è di 176 seggi ed entrambe le formazioni ne hanno 171. La coalizione di sinistra è formata dal Partito Socialista (PSOE), dal partito di sinistra radicale Sumar e da alcuni piccoli partiti regionali baschi e catalani. La coalizione di destra è formata dal Partito Popolare (PP) e dal partito di estrema destra Vox. Con questa configurazione, i due principali candidati per diventare primo ministro (Pedro Sánchez del PSOE e Alberto Núñez Feijóo del PP) hanno 171 voti a testa.

Da queste formazioni restano fuori due partiti: il minuscolo partito Coalizione Canaria, che ha una sola deputata, e Junts per Catalunya (detto più semplicemente Junts), un partito indipendentista catalano di centrodestra guidato dallo storico leader catalano Carles Puigdemont. Puigdemont era stato governatore della Catalogna nel periodo del referendum illegale per l’indipendenza del 2017, e per questo era stato perseguito dalla giustizia spagnola: attualmente si trova in esilio in Belgio, a Waterloo, per sfuggire all’arresto.

Ma le elezioni di luglio hanno fatto di Puigdemont il fattore determinante: saranno lui e Junts a decidere se in Spagna ci sarà un governo, o se invece si andrà di nuovo a elezioni. I sette deputati di Junts, uniti ai 171 già a disposizione delle due coalizioni, consentirebbero di superare la maggioranza assoluta di 176 seggi.

Che Junts possa sostenere la coalizione di destra è impensabile: soprattutto gli estremisti di Vox hanno fatto della repressione delle istanze autonomiste catalane una delle loro più importanti promesse elettorali. I negoziati sono tutti tra Junts e la coalizione di sinistra di Pedro Sánchez, che negli scorsi anni si è mostrato molto dialogante con le forze catalane e che è già sostenuto da un altro partito autonomista di centrosinistra, ERC.

Ma i negoziati tra Junts e Sánchez sono comunque molto complicati e ancora estremamente incerti, per varie ragioni. Puigdemont è un leader di centrodestra, ma soprattutto tra i vari leader indipendentisti catalani è stato spesso il più massimalista e contrario a ogni accordo con l’establishment nazionale spagnolo, sia di destra sia di sinistra. Nella scorsa legislatura i deputati di Junts avevano votato contro nel voto di fiducia a Sánchez, e non hanno praticamente mai appoggiato le sue proposte di legge. Mercoledì su X (l’ex Twitter) Puigdemont ha scritto che c’è ancora «una profonda sfiducia, basata su fatti reali».

Els punts cardinals de la nostra posició no han variat, per més pressions i corredisses de darrera hora que hi hagi, i algun insult que se'ls descontrola. És a dir: no tenim cap confiança en els partits polítics espanyols, tota precaució és poca i les promeses no ens escalfen ni… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 16, 2023

Le notizie sui negoziati tra Junts e la sinistra sono ancora piuttosto vaghe, ma quasi tutti i giornali spagnoli sono concordi nel sostenere che Puigdemont stia facendo richieste ampie. Tra queste, vorrebbe che tutte le persone coinvolte nei processi per il referendum catalano ricevano l’amnistia e che il catalano diventi una delle lingue ufficiali usate nel parlamento spagnolo. Non è ancora chiaro nemmeno come risponderà Sánchez, che nella scorsa legislatura aveva già fatto alcune aperture. Tra le altre cose, aveva concesso la grazia ai leader indipendentisti incarcerati in Spagna (ma non a Puigdemont, che era scappato) e di fatto eliminato il reato di sedizione, di cui erano stati accusati i leader catalani.