La Spagna ha concesso la grazia ai leader separatisti catalani

Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato la grazia ai nove leader dei separatisti catalani che attualmente stanno scontando una condanna per l’organizzazione dell’embrionale (e fallito) tentativo di secessione della Catalogna dalla Spagna nell’ottobre del 2017. La decisione, già annunciata lunedì, è stata presa dopo una riunione durata oltre quattro ore, a seguito della quale il capo del governo, Pedro Sánchez, ha annunciato i provvedimenti di grazia.

Per ciascuno dei nove leader catalani – l’ex vicepresidente della regione Oriol Junqueras, gli ex consiglieri regionali Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull e Dolors Bassa, l’ex presidente del parlamento catalano Carme Forcadell e i leader di due organizzazioni indipendentiste della società civile, Jordi Sànchez e Jordi Cuixart – è stata commutata la pena detentiva ma non l’interdizione dai pubblici uffici: questo significa che non potranno ricoprire cariche pubbliche, anche se potranno assumerne all’interno di organizzazioni e partiti (Junqueras per esempio è tuttora il presidente di ERC, il principale partito indipendentista catalano).

I nove leader indipendentisti si trovano in custodia cautelare dal 2017 e nel 2019 erano stati condannati per il reato di sedizione, che punisce una rivolta pubblica contro l’autorità. Quattro di loro avevano anche ricevuto una condanna per malversazione, cioè gestione illecita di fondi pubblici.

La scarcerazione dei nove dovrebbe richiedere poco tempo: per ciascuno di loro il Consiglio dei ministri ha preparato un decreto apposito, che entro 48 ore dovrà essere essere firmato dal re Felipe VI e pubblicato sul Bollettino ufficiale dello stato (l’equivalente della Gazzetta ufficiale italiana). A quel punto il Tribunale supremo, il principale organo giudiziario del paese, che aveva condannato i nove leader catalani e che nelle settimane scorse si era detto contrario alla grazia, dovrà ordinare l’esecuzione della misura, e comunicare alle autorità penitenziarie la liberazione dei detenuti. Il tutto dovrebbe avvenire nel giro di poche ore, o eventualmente di qualche giorno.

La decisione di concedere la liberazione dei nove politici catalani, ha detto Sánchez parlando ai giornalisti, è il «primo passo» verso la riconciliazione tra l’indipendentismo catalano e il resto della Spagna: «Questa decisione nasce dalla necessità di ristabilire la convivenza», ha detto. Il percorso tuttavia è ancora lungo, sia perché c’è una forte opposizione all’interno del paese alla clemenza nei confronti dei protagonisti del tentativo secessionista del 2017, sia perché gli stessi indipendentisti catalani ritengono la grazia concessa dal governo come un gesto adeguato ma non sufficiente per aprire un dialogo con il governo centrale.