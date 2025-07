Le foto del grande incendio di Marsiglia

Martedì mattina nei dintorni di Marsiglia, nel sud della Francia, si è sviluppato un grosso incendio che ha bruciato 700 ettari. Dal pomeriggio di ieri l’incendio è sotto controllo, ma le fiamme non sono ancora state spente del tutto. L’incendio è partito da una macchina che ha preso fuoco nei pressi dell’autostrada nella città di Pennes-Mirabeau, al confine con Marsiglia, e si è espanso velocemente a causa delle forti raffiche di vento e della scarsa umidità. Non ci sono stati morti e il prefetto di Bouches-du-Rhône, il dipartimento di Marsiglia, ha detto che 43 civili e 56 tra vigili del fuoco e altri soccorritori sono stati leggermente feriti. Le fiamme hanno fatto molti danni, soprattutto nei quartieri della periferia nord ovest di Marsiglia.

Martedì a causa dell’incendio sono stati temporaneamente sospesi i voli diretti verso l’aeroporto della città, sono state interrotte le linee ferroviarie da e per Marsiglia ed è stata chiusa l’autostrada A55. In tutto sono state evacuate 450 persone: quelle che non avevano un altro posto dove andare sono state ospitate nelle strutture predisposte dall’amministrazione comunale.