A Marsiglia un incendio ha causato la chiusura dell’aeroporto

Un incendio iniziato nel comune di Pennes-Mirabeau, vicino a Marsiglia, ha raggiunto l’area urbana della seconda città più grande della Francia. Finora l’incendio ha bruciato 7 chilometri quadrati e alle operazioni per contenerlo partecipano oltre 500 pompieri e cinque aerei Canadair. L’incendio è ancora in corso ma il prefetto delle Bouches-du-Rhône, il dipartimento di Marsiglia, Georges-François Leclerc ha detto che la situazione è «sotto controllo». Sempre a causa dell’incendio l’aeroporto di Marsiglia, il quarto del paese per traffico, ha interrotto le operazioni a partire da mezzogiorno: i voli diretti lì sono atterrati a Nizza, Nimes e in altri aeroporti del sud della Francia.

L’incendio si è allargato fino alla periferia di Marsiglia attraverso l’autostrada A55, che è stata chiusa al traffico, nei quartieri di Marinier e Pelouque, di cui sono state evacuate alcune zone. Sono stati anche sospesi i collegamenti ferroviari da e per la città. I vigili del fuoco hanno detto che l’incendio si sta estendendo a causa del vento, il mistral, che sta soffiando a 70 chilometri orari e non dovrebbe attenuarsi prima delle 23 di stasera.