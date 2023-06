Un sommergibile per l’esplorazione del Titanic è disperso

Nell’Atlantico settentrionale si sono perse le tracce di un sommergibile che stava effettuando un’esplorazione nell’area in cui si trova il relitto del Titanic, il famoso transatlantico affondato nell’aprile del 1912. La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha avviato le attività di ricerca, ma non ci sono per ora molte altre informazioni e l’area da perlustrare è relativamente ampia.

Il sommergibile è gestito da OceanGate Expeditions, una società che offre la possibilità di compiere brevi escursioni sott’acqua a bordo di piccoli sommergibili con una capienza di cinque persone. Le spedizioni vengono organizzate in particolari punti del fondale marino e spesso per osservare relitti di velieri e di altre imbarcazioni, come quello del Titanic.

La società ha confermato di avere perso i contatti con il sommergibile e di essere al lavoro per ritrovarlo e mettere in sicurezza il suo equipaggio. «Siamo profondamente grati per l’ampia assistenza che abbiamo ricevuto da alcune agenzie governative e da altre società del settore nei nostri sforzi per ristabilire un contatto con il sommergibile».

Il relitto del Titanic si trova a una profondità di circa 3.800 metri a 600 chilometri al largo della costa della provincia canadese Terranova e Labrador. Ciò che rimane del transatlantico fu scoperto nel 1985 e da allora è stato esplorato in più occasioni, sia con sommergibili con equipaggio sia da robot automatici.

(in aggiornamento)