La giunta militare del Myanmar ha sciolto il partito dell’ex leader Aung San Suu Kyi

La giunta militare che governa il Myanmar dal colpo di stato compiuto nel febbraio del 2021 ha annunciato lo scioglimento della Lega Nazionale per la Democrazia, il partito politico a cui appartiene l’ex leader Aung San Suu Kyi. In base a una nuova legge elettorale passata dalla giunta, tutti i partiti del paese avevano pochi giorni per registrarsi nuovamente come entità politiche e poter partecipare a eventuali future elezioni. Molti partiti, tra cui la Lega Nazionale per la Democrazia, si sono rifiutati di farlo perché non considerano legittimo l’attuale governo. In tutto, sono stati sciolti quaranta partiti.

La Lega Nazionale per la Democrazia aveva ottenuto una vittoria schiacciante alle ultime elezioni in Myanmar, che si sono tenute nel novembre 2020. Tre mesi dopo, l’esercito ha effettuato un colpo di stato, rifiutando i risultati delle elezioni in base ad accuse di brogli elettorali che non sono però mai state confermate da alcun osservatore indipendente. Aung San Suu Kyi è stata deposta e incarcerata, e attualmente sta scontando una pena detentiva per un totale di 33 anni dopo essere stata condannata in una serie di procedimenti giudiziari per accuse che a livello internazionale sono ampiamente viste come un modo per tenerla lontana dalla politica.

